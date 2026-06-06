Jefa Clara Recibe Trofeo Original en la Utopía Mixhuca

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la exhibición del trofeo de la Copa Mundial FIFA 2026 en la Utopía Mixhuca de Iztacalco

Regeneración, 6 de junio de 2026.– La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la recepción oficial del trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA.

La mandataria capitalina celebró la llegada del galardón deportivo a las instalaciones de la Utopía Mixiuhca, ubicada en Iztacalco.

El máximo emblema del fútbol internacional finalizará su gira global con una exhibición pública del 5 al 8 de junio.

A unas semanas del partido inaugural, las autoridades locales destacaron la relevancia de este evento para los aficionados capitalinos.

Con esta actividad, la Ciudad de México se consolida formalmente como una de las sedes principales de la justa mundialista.

Por este motivo, los organizadores esperan una asistencia masiva de familias durante los cuatro días de la muestra abierta.

«Bienvenida esta Copa del Mundo a la Ciudad de México, una tierra donde los sueños juegan en equipo», expresó Clara Brugada.

Es un gran orgullo y placer recibir a la leyenda del Futbol Mexicano, Hugo Sánchez, en la #UTOPÍA Mixiuhca para celebrar que el Trofeo de la Copa Mundial de la @FIFAcom está en nuestra capital.



​Los invitamos a todas y a todos a que no se pierdan esta oportunidad histórica.… pic.twitter.com/nMpj5a9wrx — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 5, 2026

Democratización del deporte y la cultura

En su intervención, Brugada Molina enfatizó que el balompié comparte los mismos valores comunitarios que impulsan a los complejos Utopías.

Estos espacios públicos buscan garantizar los derechos recreativos de los habitantes que no pueden asistir a los estadios profesionales.

La gobernante afirmó que las infancias vulnerables podrán inspirarse al observar de cerca el trofeo más importante del planeta.

«El fútbol y las Utopías son profundamente democráticos porque no preguntan de dónde vienes para jugar, cuánto tienes o quién eres», señaló.

Derivado de esta visión inclusiva, el gobierno local implementó diversas mejoras urbanas de cara al torneo de selecciones internacionales.

La capital del país recibirá la competencia con 2 mil obras de infraestructura que beneficiarán permanentemente a la población.

Aunado a esto, las autoridades deportivas confirmaron que la delegación mexicana contará con el respaldo absoluto de todos los ciudadanos.

«Esta selección portará la esperanza, el orgullo y las ilusiones de millones de mexicanas y mexicanos», puntualizó la Jefa de Gobierno.

Coordinación institucional y legado social

Por otra parte, la representante gubernamental para el Mundial, Gabriela Cuevas, validó la preparación logística de los organizadores locales.

La funcionaria aseguró que la suma de esfuerzos institucionales garantiza una experiencia segura para todos los visitantes extranjeros.

Adicionalmente, el comité organizador reportó la rehabilitación de 4 mil 200 canchas comunitarias en todo el territorio nacional.

«México se encuentra listo para recibir a selecciones, visitantes y aficionados de todo el mundo», manifestó confiada Gabriela Cuevas.

Posteriormente, la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, aplaudió el uso del espacio público para fomentar la disciplina deportiva.

La funcionaria local reiteró que el trofeo inspirará a las nuevas generaciones a alcanzar sus metas personales y profesionales.

Durante el protocolo formal, destacaron las figuras internacionales del deporte como Hugo Sánchez y el astro brasileño Roberto Carlos.

“Queremos que cada niña, niño y joven que hoy vea esta copa entienda que los sueños sí pueden alcanzarse”, concluyó.