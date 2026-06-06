Presas de Michoacán: Niveles Estables al Inicio de Lluvias

Conagua descarta crisis hídrica en Michoacán. Las presas y lagos registran un almacenamiento promedio del 44.5 por ciento de su capacidad tota

Regeneración, 5 de junio de 2026.– En el marco del inicio de la temporada de lluvias, la Comisión Nacional del Agua presentó un reporte oficial detallado.

Las 24 presas y lagos del territorio michoacano se encuentran actualmente a la mitad de su capacidad de almacenamiento.

El promedio general de llenado registra un 44.5 por ciento en los diversos cuerpos hídricos del estado.

Las autoridades federales correspondientes descartaron de manera contundente cualquier riesgo inmediato de desabasto para la población local.

Por añadidura, el panorama meteorológico resulta bastante favorable para la entidad durante los meses siguientes de este año.

Roberto Arias, delegado de la Conagua, afirmó: “En términos generales no presentan ninguna crisis de agua”.

El funcionario estatal explicó que los pronósticos de precipitaciones pluviales para el resto del año son sumamente alentadores.

De este modo, se prevé un incremento paulatino en los niveles de captación de los embalses michoacanos.

Disparidad en los niveles de los embalses

A pesar de este escenario general de estabilidad, los niveles de agua muestran variaciones muy marcadas entre las regiones.

Únicamente tres presas registran los niveles más altos de almacenamiento de líquido vital dentro de la geografía estatal.

El embalse de Sabaneta lidera la lista oficial con un destacado 98.8 por ciento de su capacidad total.

Por su parte, la infraestructura de José María Morelos cuenta con un óptimo 95 por ciento de llenado.

En contraste con estas elevadas cifras de captación, los 21 depósitos restantes muestran porcentajes significativamente menores y diferenciados.

Los almacenamientos de este grupo intermedio varían desde los 78 puntos porcentuales hasta un mínimo del 13 por ciento.

Los embalses ubicados en zonas semidesérticas reportan los niveles más bajos de captación en la actualidad.

Las presas de Tercer Mundo y Baraje de Ibarra se encuentran entre las estructuras menos favorecidas del reporte.

Recuperación respecto a sequías previas

Es importante recordar que la entidad sufrió afectaciones severas por fenómenos climáticos extremos durante los periodos anuales anteriores.

Una intensa sequía vació una decena de presas y provocó afectaciones críticas en ecosistemas acuáticos muy importantes.

Los emblemáticos lagos de Pátzcuaro y Cuitzeo padecieron pérdidas históricas en sus respectivos volúmenes de agua disponible.

Las actividades económicas y pesqueras de la región lacustre resultaron gravemente perjudicadas por esta escasez prolongada.

En comparación con la pasada crisis ambiental, la condición actual de los cuerpos de agua muestra una mejoría notable.

Las presas y lagos presentan ahora una recuperación mediana que aleja los temores de un desabasto generalizado.

Los especialistas mantienen un monitoreo constante sobre el comportamiento de los ríos que alimentan los sistemas de almacenamiento.

La estabilidad hídrica actual garantiza el suministro necesario para las actividades agrícolas y el consumo de los hogares.