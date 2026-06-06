Rehabilitación de Cancha de Fútbol en Alameda Poniente

Inicia la rehabilitación histórica de la cancha de fútbol en Alameda Poniente para rescatar el espacio público y beneficiar a la comunidad

Regeneración, 6 de junio de 2026.– Servicios Metropolitanos comenzó de forma simbólica la esperada renovación de la cancha de fútbol en la Alameda Poniente.

Esta obra representa el primer proyecto de rehabilitación deportiva integral diseñado específicamente para este importante parque capitalino.

La iniciativa busca consolidar áreas públicas vivas, seguras y plenamente útiles para todas las familias de la zona.

Por añadidura, los trabajos responden directamente a las necesidades vecinales de convivencia sana y sano esparcimiento comunitario.

Los habitantes locales contarán finalmente con instalaciones modernas, seguras y adecuadas para el desarrollo de sus actividades cotidianas.

De igual forma, este plan de infraestructura deportiva busca alejar a los jóvenes de situaciones de riesgo social.

El día de hoy, el Director General de SERVIMET @carlosmgturismo y su equipo, en cercanía con el Gobierno de la @AlcaldiaAO , colocaron el primer tramo de césped para la rehabilitación de las canchas de fútbol ubicadas en Alameda Poniente. ⚽️👏🏻 pic.twitter.com/a4BTzI4D4v — SERVIMET (@servimetcdmx) June 4, 2026

Alianza social y visión gubernamental

Por otra parte, la estrategia se alinea perfectamente con la visión de desarrollo social de la Jefa de Gobierno.

La mandataria

Clara Brugada Molina impulsa de forma prioritaria la recuperación activa del entorno urbano en la Ciudad de México.

El proyecto dignifica las áreas comunes mediante inversiones estratégicas que impactan directamente en el bienestar de la población.

A su vez, las autoridades reconocieron formalmente el liderazgo histórico de los deportistas locales en este logro ambiental.

Carlos Mackinlay, Director General de SERVIMET, destacó la constancia de Francisco Martínez, dirigente de la longeva Liga de Pepenadores.

El funcionario subrayó: “Nuestra prioridad es crear en la Alameda Poniente un espacio mucho más abierto para la comunidad”.

Compromiso empresarial y entrega de obra

En ese mismo sentido, el sector privado participa activamente en el financiamiento y desarrollo de esta infraestructura recreativa.

El empresario Raymundo Cavazos, Director General de Volvo Car México, lidera la ejecución técnica del nuevo campo deportivo.

El proyecto ejecutivo avanza a paso firme gracias a la coordinación eficiente entre el gobierno y los inversionistas.

Para finalizar, se estima que el espacio deportivo estará completamente operativo en un plazo máximo de un mes.

Las ligas y colectivos deportivos locales manifestaron un gran entusiasmo ante la inminente entrega de las instalaciones remodeladas.

El funcionario Mackinlay concluyó que buscan “que todas las personas tengan acceso a este tipo de servicios, más comunitarios”.