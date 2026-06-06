Pronóstico de Tormenta para la Inauguración del Mundial en CDMX

Portales del clima prevén fuertes lluvias y tormenta eléctrica en la Ciudad de México el día de la inauguración del Mundial

Regeneración, 6 de junio de 2026.– Los portales especializados The Weather Channel y Meteored pronostican fuertes lluvias para la Ciudad de México.

Las precipitaciones pluviales iniciarán desde la mañana del jueves once de junio en la capital del país.

Se espera una intensa tormenta eléctrica a partir de las tres de la tarde del mismo día.

Las malas condiciones meteorológicas continuarán afectando el territorio capitalino hasta bien entrada la noche de esa jornada.

Frente a este adverso panorama meteorológico, las actividades programadas en el Estadio Azteca mantendrán sus horarios oficiales establecidos.

La esperada ceremonia de apertura del campeonato mundialista arrancará formalmente a las once y media de la mañana.

Los aficionados podrán ingresar al coloso de Santa Úrsula desde las nueve de la mañana.

El partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica comenzará puntualmente a la una de la tarde.

Operativo oficial ante las fuertes precipitaciones

El gobierno capitalino implementará una estrategia de emergencia para solucionar las inundaciones en puntos clave.

La actual administración local sabe que los meses de mayo y junio registran la mayor cantidad de lluvias.

Por ello, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, advirtió que aplicarán el operativo Tlacoque 2.0.

En el marco del Mundial atenderá cualquier afectación o inundación con «56 puntos estratégicos de atención inmediata, mil trabajadores adicionales, 60 equipos hidroneumáticos…

[Habrá] monitoreo permanente y coordinación entre dependencias locales, federales y alcaldías».

Diversas corporaciones de seguridad y las fuerzas armadas apoyarán en las labores de auxilio vial.

Aunado a este despliegue de personal técnico, las autoridades locales confirmaron la suspensión total de las clases escolares.

Dicha medida busca reducir la carga vehicular en las principales avenidas durante el importante evento deportivo internacional.

Los sistemas de transporte masivo ofrecerán rutas especiales hacia el recinto futbolístico desde las primeras horas.

Autobuses eléctricos, taxis autorizados y el Tren Ligero garantizarán el traslado seguro de los 83 mil asistentes.

Posibles movilizaciones sociales durante la jornada

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación planea realizar protestas en la capital del país.

El gremio magisterial anunció movilizaciones masivas en zonas estratégicas de la infraestructura vial de la ciudad.

Los maestros realizarán protestas en el Aeropuerto Internacional y en las inmediaciones del Estadio Azteca.

El comité organizador sindical todavía no define si estas protestas ocurrirán el mismo día de la inauguración.

Por causa de estas amenazas de bloqueo, los cuerpos de seguridad mantendrán una vigilancia estricta en la zona.

Las autoridades locales implementarán un operativo de movilidad especial alrededor del estadio para evitar contratiempos mayores.

El objetivo principal es asegurar el libre tránsito de las delegaciones deportivas extranjeras y los visitantes.

El gobierno de la ciudad confía en que los operativos viales neutralicen los efectos de las protestas.