Ataque de EE.UU. a barco con narcóticos que atribuye a Venezuela

Según Trump, la nave transportaba “narcóticos ilegales con destino a EE.UU” provenientes del Tren del Aragua. 11 muertos

Regeneración, 2 de septiembre de 2025– Poco después de producirse el primer ataque de barcos norteamericanos en el Caribe contra naves venezolanas, el presidente estadounidense Donald Trump, subió este martes a su red Truth Social un video con las imágenes del ataque.

En el video se ve una nave que avanza a gran velocidad con varias personas a bordo. Finalmente, se observa un estallido que hunde a la lancha.

Trump en redes

Earlier this morning, on my Orders, U.S. Military Forces conducted a kinetic strike against positively identified Tren de Aragua Narcoterrorists in the SOUTHCOM area of responsibility. TDA is a designated Foreign Terrorist Organization, operating under the control of Nicolas… pic.twitter.com/2bEDDiZsRl — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 2, 2025

En Truth Social, Trump escribió: “Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un ataque cinético…»

… contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur”.

El mandatario norteamericano definió al Tren de Aragua como “una organización terrorista extranjera que opera bajo el control de Nicolás Maduro».

«…, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental”.

Ataque

Según Trump, “el ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos”.

Imágenes publicadas por el presidente Trump, al parecer es una lancha rápida la que atacaron, confirma que “11 terroristas”, asociados al Tren de Aragua fueron dados de baja en el ataque, se encontraban en aguas internacionales transportando drogas. pic.twitter.com/nFddHWhx0y — Luis (@IRONMAN171234) September 2, 2025

También detalló que “el ataque causó la muerte de 11 terroristas en combate. Y ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU. resultó herido en este ataque”.

La publicación finalizó con una advertencia: “Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO! ¡Gracias por su atención!“.

En las últimas semanas, Estados Unidos desplegó barcos y efectivos con el objetivo de cumplir la promesa de Trump de combatir con los carteles de la droga.

Tensión internacional

Lo anterior elevó al máximo la tensión con el régimen de Maduro y la República Bolivariana.

El Tren de Aragua se originó en Venezuela, específicamente en la prisión de Tocorón, ubicada en el estado de Aragua. Fundada entre 2009 y 2010, comenzó como una banda carcelaria y rápidamente extendió su influencia en la región.

En un contexto de fuerte inestabilidad política y económica en el país caribeño, la organización diversificó sus actividades delictivas.

Asimismo, consolidó su poder a base de tráfico de drogas, secuestros, asesinatos y trata de personas.

Maduro y su gobierno

El lunes, el presidente venezolano Nicolás Maduro había advertido que respondería a cualquier acción militar estadounidense con una “lucha armada”.

Afirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, estaba tratando de forzar a Trump a entrar en una guerra en el Caribe.

“Presidente Donald Trump, usted tiene que cuidarse, porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre”, dijo en Caracas el líder chavista.

Él ha insistido en que Estados Unidos construye una falsa narrativa sobre el narcotráfico para intentar forzar su salida del poder.

Siempre he dialogado, si el gobierno de los EE. UU. está dispuesto a respetar la soberanía y dejar de amenazar a #Venezuela podemos retomar el #Diálogo pero con base en un punto único: "Cumplimiento de Qatar". Esta es el acta de aquella negociación. pic.twitter.com/VatCK7fD8b — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 1, 2024

“Aunque nos pongan 10.000 misiles en la cabeza, los venezolanos seremos respetados”, desafió.

“Nos encontramos en un período especial de máxima preparación. Y bajo cualquier circunstancia, garantizaremos el funcionamiento del país”, añadió.

El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, dijo por su parte que “parece” que Marco Rubio “sigue mintiéndole a su presidente…»

«…luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como ‘prueba’ un video con IA”.