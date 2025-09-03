Sheinbaum renueva acuerdo para mantener gasolina a bajo precio

Gasolineros pactan con Sheinbaum continuar con la estrategia de estabilización de los precios de las gasolinas. Reunión en Palacio Nacional

Regeneración, 2 de septiembre de 2025. Sheinbaum renovó este martes el acuerdo con gasolineros para mantener el precio de la gasolina de bajo octanaje, conocida como Magna, por debajo de los 24 pesos por litro.

A través de su cuenta de X, la mandataria federal publicó que se reunió en Palacio Nacional con el gremio de gasolineros para renovar el acuerdo suscrito con ellos el 27 de febrero de 2025.

“Agradezco a las y los empresarios gasolineros del país la renovación de la estrategia para la estabilización del precio de la gasolina”, escribió.

Febrero

Desde febrero pasado, Sheinbaum Pardo dio a conocer en las conferencias mañaneras que buscaría firmar un acuerdo entre el Gobierno federal y las gasolinerías.

Esto, para que el precio máximo de la gasolina verde no supere el precio de 24 pesos, se subraya en redes sociales.

Por otra parte, se destaca que el acuerdo tenía una vigencia de seis meses y a mediados de agosto, Claudia Sheinbaum adelantó su intención de renovarlo.

Y es que ayer lunes 1 de septiembre, durante su primer informe de gobierno, la Presidenta destacó indicadores económicos de su administración como la estabilidad de la inflación.

Gasolina

Con ello, destacó al sector privado por suscribir acuerdos con el gobierno como el Paquete Económico Contra la Inflación y la Carestía (Pacic).

Así como los entendimientos para mantener estables los precios de la gasolina y la tortilla.

“De febrero a junio de 2025, el precio de la gasolina regular disminuyó en 2 por ciento, al pasar de 24.19 a 23.67 pesos por litro”.

Esto, de acuerdo al primer informe de gobierno 2024-2025 entregado por la Secretaría de Gobernación (Segob) al Congreso de la Unión.

Para cumplir uno de los 100 compromisos del Gobierno de México, el 1 de marzo de 2025 se implementó la “Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina” .

Como se sabe con el objetivo de limitar el incremento de los precios en beneficio de la población.

Precios

Al tiempo que se destaca que se realizaron 82 mesas de trabajo con participantes del mercado e instituciones del sector para atender inquietudes y asegurar la continuidad de la estrategia.

“Derivado de estas acciones, más de 44 empresas que representan el 70 por ciento del total de estaciones de servicio, se sumaron a la iniciativa”, comentó Energía.

La gasolina es el producto de mayor relevancia y entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2025, su producción promedio mensual alcanzó los 322 mil barriles diarios.

La Cuarta Transformación tiene como sello la recuperación de la #SoberaníaEnergética y el rescate de @PEMEX y de @CFEmx como empresas de la nación, destacó la presidenta #ClaudiaSheinbaum durante su #Pr1merInforme ante el pueblo de México. pic.twitter.com/5m9OoDlihy — SENER México (@SENER_mx) September 1, 2025

Esto es, destaca Forbes, lo que representa un aumento de 16 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 278 mil barriles diarios.

La producción mostró una tendencia sostenida al alza durante este periodo, pasando de 256 mil barriles diarios en octubre de 2024 a 438 mil en junio de 2025, un incremento de 71 por ciento.