Cae el 10, presunto de la Unión Tepito en Ecatepec

Acusado de narcomenudeo, extorsión, robo y homicidio en la capital de México. Con carpeta de investigación de 2024 detenido en Ecatepec

Regeneración, 23 de diciembre de 2025. En redes destacan el operativo implementado por autoridades de seguridad en el Estado de México resultó en la captura de José Luis “N”.

Y, presunto integrante de La Unión Tepito, grupo criminal, que opera en la Ciudad de México.

La detención se logró derivado de trabajos de inteligencia conformados por agentes de Seguridad, Ministerio Público de la Ciudad de México, quienes ejecutaron una Orden de Aprehensión.

Esto, por el delito de Asociación Delictuosa, en contra de un probable integrante de un grupo delictivo que opera en la capital mexicana.

Ecatepec

Cabe destacar que las investigaciones llevaron a los oficiales tras la búsqueda de un sujeto que, al parecer, forma parte de un grupo delincuencial.

Mismo dedicado a los delitos de narcomenudeo, extorsión, robo y homicidio, que tenía su zona de movilidad en el municipio mexiquense de Ecatepec de Morelos.

Además, quien se encontraba relacionado con una carpeta de investigación iniciada en el año 2024.

Por lo anterior, los efectivos implementaron estrategias de vigilancias discretas en la zona.

Así como en la Calle 8-A, en la colonia Jardines de Santa Clara, observaron a un hombre cuyas características físicas coincidían con las del sujeto de investigación.

De inmediato se acercaron y le dieron a conocer de la Orden de Aprehensión por el delito de Asociación Delictuosa.

En #Ecatepec, a Eduardo se le fundieron los fusibles de la cordura.



​Con el anzuelo de un falso programa social, terminó con una vida. Días después confesaría su delirio: "Mi deseo era ser asesino serial".



​Afortunadamente, su propio hermano lo entregó a la ley terminando en el… pic.twitter.com/tkVt1xqjBl — Cayó la Rata (@clr_edomex) December 19, 2025

Detenido

Desde luego la orden girada por un Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio.

Una vez que se le hicieron saber sus derechos constitucionales, el hombre de 37 años, fue trasladado ante la autoridad que lo requiere al Reclusorio Varonil Oriente de la Ciudad de México.

José Luis «N», alias «El Diez», integrante de «La Unión Tepito», dedicado al narcomenudeo, extorsión y homicidio, quien cambió de domicilio al Estado de México para ocultarse de las autoridades.

Señala

El detenido ya fue trasladado a un reclusorio para seguir con las investigaciones correspondientes y definir su situación jurídica.

#AProceso.



La #FiscalíaEdoméx estableció la probable participación de Jonathan “N” en el hecho delictivo de homicidio calificado en agravio de una mujer en el municipio de #Ecatepec, por lo que la Autoridad Judicial lo vinculó a proceso.https://t.co/rV9Wlqyclg pic.twitter.com/D0MP6NAVId — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) December 23, 2025

«Seguimos trabajando para identificar y detener a los generadores de violencia y seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz», publicó el jefe de la Policía, Pablo Vázquez en su cuenta de X.

El hombre de 37 años de edad, fue trasladado ante la autoridad que lo requiere al centro penitenciario al oriente de la Ciudad de México.

Como se indica la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que ‘El Diez’ está relacionado con una carpeta de investigación iniciada en el año 2024.

Cabe destacar que se trata de José Luis Esquivel, alias «El Diez» o «El 01», según reportan versiones en las redes sociales.

Unión

#Importante | Resultado de trabajos de investigación, compañeros de @SSC_CDMX y @SSPCMexico ejecutaron una orden de aprehensión obtenida en coordinación con la @FiscaliaCDMX por el delito de Asociación Delictuosa en contra de José Luis "N".



La detención se realizó en el… pic.twitter.com/sWCmkoMuC7 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) December 23, 2025

La Unión Tepito es la organización criminal con mayor presencia y control territorial en la Ciudad de México. Fundada aproximadamente en 2010 en el «Barrio Bravo» de Tepito, surgió originalmente como una alianza de grupos locales para resistir incursiones de cárteles externos, bajo la influencia inicial de figuras como Edgar Valdés Villarreal, alias «La Barbie».

Tras años de operativos gubernamentales y la captura de líderes históricos, la organización ya no opera como un bloque sólido, sino como una federación de células independientes que a veces actúan de forma impredecible.

Se dedican principalmente al narcomenudeo, extorsión a comerciantes (cobro de piso), homicidio, secuestro, trata de personas y préstamos con altos intereses.

Aunque su núcleo es la zona centro (alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza), operan en gran parte de la capital, incluyendo la Zona Rosa, Condesa, Polanco y alcaldías como Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Benito Juárez.