80% apoya reforma electoral de Sheinbaum: Enkoll

Enkoll: Mega-supervisar dinero 87%. Menores salarios INE 85%. Plurinominales votados 83%. Menor gasto 82%. No reelección 81%. No nepotismo 80%

Regeneración 6 de marzo de 2026. EL PAIS y W Radio encargaron a la casa Enkoll una encuesta sobre la reforma electoral de Sheinbaum, en datos antes de conocerse el texto formal, pero luego de darse a conocer su contendio puntual.

Lo que resalta es una alta aprobación ciudadana a la propuesta: «La propuesta de reforma electoral de Claudia Sheinbaum pasa con creces la prueba de popularidad».

Subraya que la ciudadanía aplaude quitar dinero público, senadurías y el control cupular de las diputaciones plurinominales a los partidos.

Pregúntame

A la pregunta de si está de acuerdo con “modificar las diputaciones y senadurías para que todos los cargos se elijan directamente por el voto ciudadano”, el 83% dijo sí y el 13% no, para un saldo de 70% de aprobación efectiva.

En el mismo tenor, el 82% está de acuerdo con reducir el dinero público que reciben los partidos y las autoridades electorales, y solo el 14% está en desacuerdo.

Reducir los sueldos y bonos de altos funcionarios electorales es una idea respaldada por el 85% de los encuestados, y el 87% está de acuerdo con reforzar la supervisión del dinero que se usa en las campañas.

En días recientes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció una propuesta de reforma electoral. Por favor, dígame qué tan «de acuerdo” o “en desacuerdo” está usted con los siguientes temas considerados en dicha propuesta.

Cabe destacar que la metodología son cinco apartados 1.- De acuerdo / Muy de acuerdo, 2.-Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 3.- En desacuerdo / Muy en desacuerdo y 4.-No sabe / No respondió

De ahí, además se indica 5) el saldo promedio.

En cuanto Reforzar la supervisión del dinero que se usa en las campañas resalta el 87% en acuerdo contra, 11% en desacuerdo y un promedio de 76%.

Por otra parte, Reducir los sueldos y bonos de altos funcionarios del INE apoyado por el 85%, 1% neutro,

12% en contra y 2% no supo. Promedio 73%

Pluris, te hablan

Modificar las diputaciones y senadurías plurinominales para que todos los cargos se elijan directamente por el voto ciudadano, aqui, 83% de acuerdo, 2% neutro, 13% en contra, no supo 2%, que promedia 70%.

Asimismo, por Reducir el dinero público que reciben los partidos políticos y las autoridades electorales 82%, 1% neutro, 14% contra, 3% no sabe, total promediado: 68%

En tantao que Eliminar la reelección en todos los cargos de elección popular es apoyado en neto por el 81%, neutro 2%, contra 14%, no sabe 3%. Promedia 67%



Asimismo, Prohibir el nepotismo, es decir, que familiares ocupen cargos que deja un funcionario electo

80%, en contra 18%, no supo 2%, en promedio: 62%

Así las cosas, las cifras son abrumadoras.

Sheinbaum

Al tiempo que se destaca que con mas del 80% de respaldo se cuenta regular el uso de inteligencia artificial y prohibir cuentas falsas o bots en campañas electorales (83%).

Reducir el número de regidurías en ayuntamientos y alcaldías (82%), reducir el tiempo que partidos y candidatos pueden usar en radio y televisión durante las campañas (82%).

Así como facilitar el voto de los mexicanos que viven en el extranjero (81%).

Más dice

En días recientes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció una propuesta de reforma electoral. Por favor, dígame qué tan “de acuerdo” o “en desacuerdo” está usted con los siguientes temas considerados en dicha propuesta.



Regular el uso de inteligencia artificial y prohibir cuentas falsas o “bots” en campañas electorales lo apoya 83%, 1% neutro, 14% contra 2%.

En tanto que por Reducir el número de regidurías en ayuntamientos y alcaldías 82% a favor, 2% neutro, 13% contra y 3% no sabe.



Asimismo, Reducir el tiempo que partidos y candidatos pueden usar en radio y televisión durante las campañas, 82% apoya, 1% neutro, 15% contra, no sabe 2%.



En tanto que por Facilitar el voto de los mexicanos que viven en el extranjero se manifestó el 81%

de encuestados, 2% neutro, 16% contra, 1% no supo.

La mayoría de los ciudadanos apoyan la propuesta de Reforma Electoral presentada por la presidenta @Claudiashein. Según @enkoll_, un promedio de 80% de encuestados apoya la reducción del gasto electoral, que la gente elija a plurinominales, eliminar el nepotismo y la reelección pic.twitter.com/SF8WVwbRM7 — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) March 6, 2026

Por Permitir el uso del voto electrónico en consultas populares 65%, 32% contra y 3% no supo.

Cabe destacar que en la encuesta se pregunta sobre eliminar el PREP, cosa que no se modifica y lo que si pone es comenzar con los cómputos oficiales.

En la pregunta respondieron 63% que si, 1% neutro, 32% contra y 4% no supo.

Sufragio Efectivo

Seguidamente se apunta las cifras para eliminar la reelección en todos los cargos de elección popular (81%) y prohibir el nepotismo (80%).

Así «encuesta de Enkoll confirma que la presidenta mantiene una aprobación del 75% cuando acaba de cumplir 17 meses en el cargo».

Y, cuando se pregunta si hoy se llevara a cabo una consulta de revocación de mandato, el 70% dijo que votaría a favor de que continúe en el cargo, contra un 26% que votaría a favor de que se le revoque el mandato.

Morena pilas

Al tiempo que Morena sigue perdiendo preferencias electorales.

A la pregunta de por qué partido votaría si hoy fueran las elecciones de diputados federales, el 42% ha respondido que por Morena.

Así es el partido con mayor preferencia bruta, pero cayó seis puntos desde octubre de 2025, desde el 48%.

Además, la tasa de rechazo (personas que dijeron que nunca votarían por Morena) aumentó del 11% en octubre al 15% en marzo.

Por su parte, PVEM y PT (los partidos aliados de Morena que se resisten a la reforma electoral de Sheinbaum) han visto estancada su intención de voto, con un 3% en el caso del Verde y un 2% del PT.

La encuesta también indaga sobre identidad partidista y, ante la pregunta de con cuál partido se identifica en este momento, independientemente de por cuál votaría.

Morena mantiene un 45%, registrado desde septiembre del año pasado, seis puntos menos del 51% que llegó a tener en mayo.

Sus aliados, Verde y PT, cuentan con apenas un 2% de afinidad partidista.

Noticia

Finalmente se narra que los partidos de oposición registran un aumento casi imperceptible en su preferencia bruta.

Esto es, el PAN pasó del 12% al 14% entre octubre de 2025 y marzo de 2026; MC se mantuvo en el 9% y el PRI pasó del 5 al 7% de intención de voto.

Las fuerzas opositoras tampoco tienen crecimientos significativos en identidad partidista: el PAN llega a un 13%, MC al 8% y PRI al 5%.

Esto, con tasas de rechazo importantes, pues el 46% dijo que nunca votaría por el PRI y el 17% por el PAN.

En contraste, el 12% de los encuestados respondió que no votaría por ninguno de los partidos incluidos en la encuesta y el 21% del electorado se declara apartidista.