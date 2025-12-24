16 militares ecuatorianos a prisión por desaparición de menores

«Los 4 de Guayaquil», menores de edad entre 11 y 15 años, arrestados en un operativo de seguridad, fueron torturados, baleados e incinerados

Regeneración, 23 de diciembre 2025– Hace un año, las autoridades ecuatorianas confirmaron que los cuatro cadáveres hallados incinerados y con signos de tortura cerca de una base militar pertenecían a cuatro niños que salieron a jugar futbol y no regresaron a casa.

La Fiscalía del Ecuador dictamino sentencia para los militares que participaron en el Caso de los niños de las Malvinas. Uno de los militares fue absuelto.#noticias #danielnoboa #casomalvinas pic.twitter.com/ChyfuDHXmX — Última Nota Ecuador (@ultimanotaec) December 23, 2025

Sentencia

Este lunes, un tribunal penal en Ecuador sentenció a 11 miembros de la Fuerza Aérea a más de 34 años de cárcel como responsables directos de las desapariciones forzadas de los menores.

Por otra parte, cinco militares que decidieron colaborar con la justicia a cambio de beneficios recibieron una pena de 30 meses de prisión.

Según el tribunal, su ayuda fue fundamental para aclarar los hechos y reconstruir lo sucedido tras la detención de los menores.

Un teniente coronel que estaba implicado como cómplice fue declarado inocente.

Fallo

En su fallo, el juez principal mencionó que los soldados incurrieron en la ocultación intencionada de información.

Es decir, hicieron un «pacto de silencio» sobre la captura de los cuatro niños la noche del 8 de diciembre de 2024.

Los menores, que tenían entre 11 y 15 años, desaparecieron en el barrio Las Malvinas, al sur de Guayaquil.

Esto ocurrió durante un operativo militar contra el crimen organizado ordenado por el presidente Daniel Noboa.

Víctimas

Los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, junto a sus amigos Nehemías Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, fueron detenidos durante una ronda nocturna.

De acuerdo a testimonios, los jóvenes fueron golpeados, forzados a desnudarse y abandonados en Taura, una zona rural a alrededor de 30 kilómetros de Guayaquil, cerca de una base de la Fuerza Aérea.

«La muerte de los menores fue consecuencia de ser dejados en un lugar peligroso y desolado», afirmó el magistrado respecto al operativo de la llamada patrulla Tango Charlie.

Los restos de los menores, completamente quemados, fueron encontrados el 24 de diciembre de 2024 en esa área.

Autopsia

La autopsia indicó que al menos tres de las víctimas presentaban impactos de bala.

«La patrulla dejó a los menores en esa zona», dijo el juez al leer la sentencia este lunes.

De esta manera, aparte de las condenas de prisión, se impuso a los militares una multa de US$376. 000 y una compensación de US$10. 000 para los familiares de los menores.

La decisión judicial ordena también que se presenten disculpas públicas en un medio de comunicación nacional.

Asimismo, se debe llevar a cabo una ceremonia de desagravio en la Base Aérea de Taura, entre otras acciones.

🟠#NewsOnline – #Ecuador🇪🇨 ▶️ #Caso Malvinas: condena histórica por desaparición forzada en Guayaquil



La justicia ecuatoriana dictó sentencia contra dieciséis militares por la desaparición forzada de tres adolescentes y un niño ocurrida en diciembre de 2024 en Guayaquil.



Once… pic.twitter.com/eAopegTR3Q — Radio Play Internacional (@RadioPlayInter) December 23, 2025

Evidencias

Después de conocer la sentencia, los abogados de los militares tendrán la opción de apelar.

Además, se prevé argumentarán que las evidencias no han sido suficientes y que los condenados dejaron a los menores con vida.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Ecuador emitió un comunicado tras la resolución judicial «mostrando un gran respeto por el sufrimiento de los familiares de las víctimas».

«Ahora que la justicia ha hablado, reafirmamos nuestro absoluto respeto hacia la ley y la decisión tomada», afirmaron desde la institución en un mensaje.