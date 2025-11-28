Cautela ante 2 jabalís con peste porcina africana en Barcelona

Activan protocolos de vigilancia, contención y atención previstos para peste porcina africana. Exportaciones suspendidas por unas horas

Regeneración, 28 de noviembre de 2025. Portales mediterráneos señalan el hallazgo de dos jabalíes positivos en peste porcina africana (PPA) en la región de Barcelona.

Desde luego, las alarmas en el sector de cerdo español entero y especialmente en Aragón, donde es pilar económico.

Es el primer brote desde 1994; el gobierno activó control y confía en la regionalización con China para sostener exportaciones desde zonas libres.

Peste

Como se sabe la comunidad aragonesa produce 27% del cerdo en España y es la segunda comunidad que más exporta el cárnico.

Al tiempo que desde la cúpula del sector llaman a la “prudencia” y al seguimiento “día a día” del protocolo europeo.

“No están bloqueadas las exportaciones, están suspendidas provisionalmente unas horas”.

Lo anterior, afirma Daniel de Miguel, director Internacional de Interporc (Organización Interprofesional del Porcino de Capa Blanca).

Y es que localmente se sabe que son los grandes operadores de cárnicos en Aragón como Grupo Jorge, Grupo Costa, Pini, Litera Meat o Vall Companys.

Mientras, el Ministerio de Agricultura revisa, país por país, qué destinos aceptan el llamado principio de regionalización, clave para evitar que un foco localizado paralice las ventas de todo un país.

Radio

Europa aplica un sistema por el que, ante un caso de Peste Porcina Africana, se delimita un radio de vigilancia y se restringe el movimiento de animales y carne únicamente en esa zona concreta.

“El resto del país puede operar con normalidad en cuanto un país tercero reconozca la regionalización”, se indica.

Al tiempo que se subraya que con China se firmó hace apenas dos semanas un protocolo con España reconociendo la regionalización con motivo de la visita de los reyes de España.

“A priori China no sería un mercado afectado”.

La notificación del foco ya ha sido enviada y reconocida por Pekín en menos de 24 horas, como exige el acuerdo.

Dice

Por otra parte, se destaca que países como Estados Unidos, Corea del Sur o Reino Unido también aceptan este sistema.

Asimismo se indica que ministerio publicará el listado de países que sí impondrán restricciones y aquellos que no.

Por ahora, la situación está contenida.

Los positivos proceden de fauna silvestre, no hay ningún caso en granjas y España no registra un foco en explotaciones desde 1994.

Catalanes

En paralelo, Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Agricultura han activado el protocolo comunitario.

Es decir, revisión de granjas dentro del radio de seguridad, muestreos intensivos en fauna silvestre y vigilancia permanente.

Y es que uno de cada cuatro cerdos de España se cría en Aragón.

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad viral hemorrágica, altamente contagiosa y letal de cerdos domésticos y jabalíes.

No representa ningún riesgo para la salud humana ni para la seguridad alimentaria. El virus no se transmite a personas.

Además, causada por un virus de la familia Asfarviridae, diferente al de la peste porcina clásica.

En su forma aguda, la enfermedad suele se de alta mortalidad, a menudo cercana al 100% en los cerdos afectados

Actualmente no existen vacunas ni tratamientos efectivos para prevenir o curar la enfermedad.

Los cerdos infectados pueden presentar una variedad de signos clínicos, que incluyen: Fiebre alta (hasta 42 °C), pérdida de apetito (inapetencia) y apatía.

E incluso enrojecimiento de la piel, especialmente en las orejas, el abdomen y las extremidades.

Problemas respiratorios. Vómitos y diarrea (a veces con sangre). Incoordinación y postración. Muerte súbita.

Dispersa

La PPA se propaga de diversas maneras: Contacto directo: Entre cerdos enfermos y sanos. Contacto indirecto: A través de ropa, calzado, vehículos, equipos y herramientas contaminados (fómites).

Alimentación con desperdicios: Una de las principales vías de entrada es alimentar a los cerdos con restos de alimentos (desechos de cocina) que contengan productos cárnicos de cerdos infectados, como embutidos o jamón crudo.

Vectores biológicos: En África, la enfermedad es transmitida por garrapatas blandas infectadas del género Ornithodoros.

Jabalíes: El movimiento natural de jabalíes infectados también es un factor importante en la propagación de la enfermedad en algunas regiones.