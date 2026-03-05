Escándalo Epstein: Falta de Imputaciones a Pesar de Denuncias

Archivos del Departamento de Justicia revelan que no se presentaron cargos contra el círculo cercano de Jeffrey Epstein en EE. UU

Regeneración, 4 de marzo de 2026.– Nuevos archivos del Departamento de Justicia revelan una falta de imputaciones contra colaboradores de Jeffrey Epstein.

Ningún hombre en la órbita del magnate enfrentó cargos por delitos sexuales recientemente. Las víctimas denunciaron a varios implicados, pero las autoridades no procedieron legalmente contra ellos. El informe evidencia que las investigaciones se centraron casi exclusivamente en Epstein y Maxwell.

Los fiscales se reunieron con al menos siete víctimas semanas después de la muerte del magnate. Las mujeres afirmaron estar dispuestas a cooperar para investigar a otros miembros del círculo.

Sin embargo, los funcionarios declararon que no hallaron pruebas suficientes para presentar nuevos cargos. “No podemos simplemente crear pruebas ni inventar un caso”, afirmó el fiscal adjunto Todd Blanche.

Atención a esta investigación de Channel 4!

El Departamento de Justicia de Trump solo ha publicado el 300 GB (2%) de los 15 a 40 TeraBytes de los archivos Epstein, correspondientes al material de discos duros y dispositivos donde están los vídeos probatorios de los delitos. pic.twitter.com/KlSmQtwuMy — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) February 15, 2026

Documentos eliminados y evidencias

La cadena CBS señaló que el Departamento de Justicia eliminó miles de páginas de los archivos. En total, fueron quitadas 65 mil 527 páginas que contenían detalles sensibles sobre el caso.

Se omitieron fotos de dispositivos confiscados, registros de llamadas y detalles sobre la celda del criminal. La opacidad en el manejo de la información ha generado críticas sobre la transparencia del proceso.

Entre el material descartado figuraba una imagen de Epstein con el actual secretario de Comercio. Los archivos también incluían fotografías y correspondencia horrible que vinculaban a personajes públicos.

A pesar de este material visual, los fiscales insistieron en que las acusaciones carecían de verificación. La decisión de no procesar a más implicados deja muchas interrogantes sobre la justicia para las víctimas.

El Departamento de Justicia de EEUU acaba de eliminar más de 65.000 páginas de los archivos Epstein, y la cifra sigue disminuyendo rápidamente. Documentos marcados como "en revisión", otros con un error 404. Aseguran es para "proteger a las víctimas y los casos".



Y serás feliz. pic.twitter.com/u9gg5dgsJi — Agenda 2030 ᴾᵃʳᵒᵈʸ (@Agenda2030_) March 4, 2026

La defensa de Bill Clinton

El expresidente Bill Clinton declaró ante el Congreso sobre su relación con el financiero fallecido. Explicó que las fotos en un jacuzzi fueron tomadas durante una visita oficial a Brunéi.

Afirmó que no mantuvo ninguna actividad sexual con la mujer que aparece en las imágenes. “Me senté cinco minutos y luego me fui a la cama”, relató el exmandatario estadounidense.

Clinton sostuvo que desconocía la identidad de la mujer censurada en los archivos del caso. Aseguró que su presencia en el hotel se debió a una invitación del sultán local.

El objetivo era respaldar una iniciativa sobre el sida de la Fundación Clinton en Asia. Su testimonio busca desvincularlo de las actividades ilícitas que realizaba el círculo de Epstein.

Bill Clinton dice que no sabía de los delitos de Epstein



El expresidente niega ante el Congreso estadounidense haber sabido de los abusos y rechaza cualquier relación sexual vinculada al delincuente sexual.



Hillary Clinton asegura que nunca tuvo contacto con Epstein y casi… pic.twitter.com/CSbIjNBmbF — DW Español (@dw_espanol) March 3, 2026

Conexiones en territorio colombiano

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó públicamente las visitas de Epstein a su nación. Denunció que el club de pedófilos abusó de menores de edad en territorio colombiano.

Petro exigió saber quiénes fueron los cómplices que facilitaron la llegada del delincuente al país. “¿Quién lo invitó y quiénes fueron sus cómplices?”, escribió el mandatario en redes sociales.

Las investigaciones periodísticas muestran conexiones profundas entre el magnate, Maxwell y la nación sudamericana. Existen registros de la pareja realizando actividades en zonas exclusivas y estratégicas de Colombia.

Petro insiste en que estas visitas no fueron simples vacaciones, sino escenarios de graves crímenes. La indignación crece ante la posibilidad de que autoridades locales encubrieran estas actividades ilícitas.

📑 Los archivos relacionados con el depredador sexual #JeffreyEpstein han vuelto a dejar en el ojo del huracán a varias figuras latinoamericanas. El expresidente colombiano Andrés Pastrana y el magnate mexicano Carlos Slim son algunos de los mencionados➡️ https://t.co/smWeDPOxbG pic.twitter.com/CDxGPKkJI6 — FRANCE 24 Español (@France24_es) February 8, 2026

Evidencias de Ghislaine Maxwell

Una fotografía muestra a Ghislaine Maxwell junto al expresidente colombiano Andrés Pastrana en un contexto militar. Ambos vestían uniformes de la Fuerza Aérea y pilotaron un helicóptero Blackhawk sobre el Amazonas.

La correspondencia entre ellos confirma una relación cercana durante las visitas de la proxeneta condenada. La cercanía con altos mandos políticos sugiere un nivel de acceso inusual para extranjeros comunes.

Maxwell fue condenada por reclutar y traficar menores para que Epstein abusara de ellas sistemáticamente. Sus vínculos con presidentes y figuras de poder facilitaron el movimiento de su red criminal.

Aunque ella cumple sentencia, las víctimas exigen que los beneficiarios de la red sean castigados. La falta de acción contra los cómplices masculinos sigue siendo el punto más polémico.

🇺🇸 | Senador Schumer: «Hay un encubrimiento masivo en el Departamento de Justicia para proteger a Donald Trump y a las personas asociadas con Jeffrey Epstein». pic.twitter.com/SVSQTyNk1A — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) February 26, 2026

El futuro de la investigación

Las víctimas continúan luchando por que se reconozca la responsabilidad de todos los participantes. Consideran que el cierre del caso tras la muerte de Epstein fue una salida fácil.

La publicación de estos archivos abre la puerta a nuevas presiones sociales y mediáticas internacionales. El clamor por justicia no cesa a pesar del paso de los años y el archivo.

🔴 El periodista @Ricky_leaks_ informa que Salinas Pliego fue invitado en 2011 a una reunión privada con Epstein.



El documento se encuentra entre los archivos publicados ayer por el Departamento de Justicia de los EEUU.



No encontrarás esta noticia en TV Azteca. pic.twitter.com/NDnBbZmuzx — Abraham Mendieta (@abrahamendieta) January 31, 2026

Expertos legales sugieren que la presión de mandatarios como Petro podría reactivar ciertas líneas de investigación. Es fundamental identificar a quienes financiaron o permitieron los abusos en diversos países del mundo.

La red de Epstein operaba con una estructura que requería protección institucional de alto nivel. Solo la transparencia total permitirá cerrar este capítulo de infamia y abuso de poder.