AMLO escribe carta en apoyo a la presidencia de Sheinbaum

A Donald Trump «no le gustaría ser recordado como responsable de una crisis económica y de bienestar social», dijo AMLO

Regeneración, 4 de junio 2026– El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador redactó un misiva en apoyo a la actual presidenta, titulada «Mi apoyo sin condiciones a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y una respetuosa reflexión sobre el presidente Donal Trump.»

Prácticas intervencionistas

AMLO dice que no le extraña que «en la embestida del gobierno de Estados Unidos contra el de México se utilicen las prácticas intervencionistas…

…y nada escrupulosas de siempre, ahora con el pretexto del combate a la migración y al narcoterrorismo.»

El exmandatario afirmó que resulta claro que estos ataques no son motivados por un interés de resolver el problema de los estadounidenses por adicción a las drogas.

«Se trata de un asunto de carácter político y electoral», recita la carta.

Estrategía

«Algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México.

Con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel y, por lo mismo, vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas», continuó.

Expresó que buscan usar «táctica propagandística hitleriana de repetir y repetir mentiras, con miras a las próximas elecciones de noviembre.

Para seguir culpando a México de todos y cada uno de sus males».

Cambio de actitud

AMLO dijo que lo que llama la atención es el cambio de actitud de Trump en la relación con México.

«Hablando de lo que me consta y puedo probar, el Trump de ahora es distinto al que traté.

En mi experiencia, fueron varios los asuntos que resolvimos, en bien de nuestros pueblos, mediante el diálogo argumentado y sin confrontación» manifestó el expresidente.

Enlistó diferencias con la actitud actual del estadounidense. «Firmamos el nuevo tratado comercial.

Diferencias

No puso trabas a las exportaciones con pretextos sanitarios, ambientales o de otra índole, como es frecuente con el tomate, el atún o el ganado.

Tampoco aumentó los cobros por el envío de remesas; aceptó nuestra propuesta de no incluir el petróleo de México en el tratado, por respeto a nuestra soberanía energética.

Nos ayudó durante la epidemia de COVID; en dos ocasiones me ofreció apoyo de agentes o de fuerzas especiales para el combate a la delincuencia y comprendió mi desacuerdo», expresó.

Comentó que Trump, en un acto público en la Casa Blanca, reconoció que los migrantes mexicanos eran trabajadores y contribuían al desarrollo de Estados Unidos.

Circunstancias

«Por eso me intriga y me pregunto: ¿Por qué cambió tanto, en pocos años, el presidente Trump?», indagó AMLO.

Continuó tocando el tema del cambio de circunstancias, diciendo que en el caso de México, la presidenta Sheinbaum ha sido eficiente, responsable, prudente y respetuosa.

«En esencia, por sus hechos y sus obras, ha resultado la mejor presidenta de México de nuestro tiempo» dice la carta.

AMLO continuó escribiendo que a Trump «no le gustaría ser recordado como responsable de una crisis económica y de bienestar social.

Que además causara la pérdida de elecciones a su partido»