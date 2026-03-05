Salvamento Arqueológico del Tren Maya: Normas Internacionales

El INAH detalla el rescate de más de 23 mil monumentos en la ruta del Tren Maya bajo estrictas normas internacionales de conservación

Regeneración, 27 de febrero de 2026.– El proyecto del Tren Maya integró especialistas durante más de cuatro años de labor continua en campo. Se enfocaron en el registro, restauración y recuperación de una vasta cantidad de bienes patrimoniales prehispánicos. Esta labor implicó el uso de nuevas tecnologías para atender de manera eficiente las obras prioritarias.

Manuel Pérez Rivas, arqueólogo responsable, señaló que se implementó un cambio en la atención de infraestructura. «Se recurrió a nuevas tecnologías y marcó un cambio en la forma de atender obras prioritarias», afirmó. El experto destacó que la fase de exploración en campo ya ha concluido de manera exitosa. Actualmente, el equipo se concentra en el análisis detallado de laboratorio y la restauración de piezas.

Estrategias de protección y desvíos de ruta

Se realizaron 25 grandes desvíos en el trazo ferroviario para proteger monumentos de alta relevancia arquitectónica. Estas modificaciones al trayecto original se extendieron entre dos y cuatro kilómetros en diversos puntos clave.

Pérez Rivas explicó que la medida evitó cualquier contacto con los hallazgos más relevantes del proyecto. «Nuestra misión fue desviar la obra para que no fueran tocados», recalcó el arqueólogo del INAH. Existieron cuatro criterios de atención para clasificar los vestigios según su importancia ceremonial o doméstica.

Se protegieron estructuras cívicas religiosas y unidades habitacionales de distintos estatus sociales dentro de la región. Un caso emblemático es el sitio Cruz de Rovira, en Campeche, donde se salvaron edificios monumentales. «Se protegieron sitios y se hizo el registro», comentó Pérez Rivas sobre las estructuras de doce metros.

Reubicación y normativa de conservación internacional

La directriz principal del salvamento fue siempre la preservación in situ de todos los monumentos encontrados. Sin embargo, en casos de riesgo técnico, se procedió a la reubicación controlada de algunas estructuras.

El especialista aclaró que este método es un recurso imprescindible cuando la seguridad de la pieza peligra. «La directriz primera del proyecto de rescate arqueológico es la preservación in situ», puntualizó el experto. La reubicación de aproximadamente 80 edificios contó con el aval del Consejo de Arqueología del INAH.

Este procedimiento se ajusta a las convenciones de la UNESCO para la protección del patrimonio mundial. Se comparó esta acción con rescates históricos internacionales, como el famoso templo de Abul Simbel en Egipto. «No es un procedimiento ilegal, destructivo, ni tampoco inédito», reiteró Pérez Rivas ante los cuestionamientos técnicos.

Joven dios del maíz, deidad hallada en 2021 en la zona arqueológica de Palenque, Chiapas,

Gestión de datos y acervo digital masivo

El proyecto generó una cantidad inmensa de información que requiere un procesamiento digital sin precedentes. Se prepara un repositorio con más de 800 terabytes de datos recopilados durante las excavaciones y análisis.

Este archivo contendrá los informes detallados de los 23 mil monumentos intervenidos en la zona. «Es una cantidad inmensa de datos», admitió Pérez Rivas sobre el reto de integrar los expedientes. Los materiales recuperados ya se encuentran en proceso de exhibición en diversos puntos de la península.

Algunas colecciones están en el Ateneo de Mérida y otras en las estaciones del propio tren. Incluso el aeropuerto de Tulum alberga objetos prehispánicos rescatados para el disfrute de los viajeros. «Ahí se exponen objetos prehispánicos rescatados con este proyecto», señaló el responsable sobre estos nuevos espacios.

Resultados cuantitativos del impacto patrimonial

Se registraron más de 66 mil monumentos arqueológicos a lo largo de los siete tramos del trayecto. De este universo total, el equipo de especialistas intervino directamente en 23 mil estructuras específicas.

Más de mil 500 monumentos fueron preservados íntegramente en su ubicación original sin sufrir alteraciones. El patrimonio distribuido en la Península de Yucatán recibió un seguimiento técnico riguroso y profesional. La única actividad de campo pendiente es finalizar las reubicaciones en el Parque Baalam Tun en Chetumal.

Este espacio fue diseñado para albergar las edificaciones trasladadas y servir como un centro de interpretación. Se busca dar un uso social adecuado a los vestigios para beneficio de la población local. «El patrimonio arqueológico está distribuido a lo largo y ancho de la Península», concluyó el arqueólogo.

El legado científico del salvamento arqueológico

El análisis de materiales sigue vigente para comprender mejor el patrón habitacional de la cultura maya. Se estudian desde terrazas y camellones hasta complejos sistemas de organización social y política antigua. El proyecto ha permitido documentar un patrón de asentamiento muy complejo y extenso en la región. Los hallazgos ofrecen una visión renovada sobre la vida de la élite y los grupos sociales.

Los informes finales permitirán que la comunidad científica global acceda al conocimiento generado por la obra.El uso de tecnología de punta garantizó que el registro fuera exhaustivo y de alta precisión técnica. México reafirma así su compromiso con la protección cultural frente al desarrollo de infraestructura nacional. Esta labor representa uno de los mayores esfuerzos de arqueología preventiva en la historia del país.