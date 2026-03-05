México Fortalece Sistema de Trasplantes con Tecnología y Ciencia

David Kershenobich reporta 80 trasplantes en 2026 y destaca el uso de laboratorios de histocompatibilidad para cirugías seguras

Regeneración, 3 de marzo de 2026.– El sistema de salud mexicano alcanzó un logro significativo en la atención médica de alta especialidad. En lo que va del año 2026, las instituciones ya realizaron 80 trasplantes exitosos.

Este procedimiento dejó de ser experimental para convertirse en una práctica médica estandarizada. La ciencia y la farmacología actual permiten realizar estas cirugías con total seguridad.

«Los trasplantes se han convertido ya en un procedimiento estandarizado y protocolizado», afirmó David Kershenobich. El funcionario explicó que la medicina moderna garantiza resultados satisfactorios para los pacientes.

Anteriormente, estas intervenciones se consideraban actos heroicos por su alta complejidad técnica. Hoy, la organización del sector salud permite generalizar estas cirugías en todo el país.

✨ ¡Una nueva oportunidad de vida! ✨



🏥 En el Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" del ISSSTE se realizó con éxito un trasplante hepático a un derechohabiente de 66 años con enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica. 🤝



Por primera vez, se activó el operativo

Estadísticas de órganos y tejidos trasplantados

La distribución de las cirugías muestra una alta incidencia en problemas renales y hepáticos. Se han concretado 32 casos de trasplantes de riñón en centros especializados.

La estadística revela un equilibrio del 50 por ciento entre donadores vivos y fallecidos. También destacan 24 intervenciones de hígado realizadas en los Institutos Nacionales de Salud.

«Un padre o madre le donan un pedazo de hígado a un hijo», explicó David Kershenobich. Ambos pacientes logran una recuperación normal gracias a las técnicas de trasplante de donador vivo.

El reporte incluye también procedimientos exitosos de corazón, páncreas y tejidos como la córnea. Estos esfuerzos reflejan una mejora sustancial en la esperanza de vida de los mexicanos.

Histocompatibilidad para evitar el rechazo

El éxito de estas cirugías radica en los modernos laboratorios de análisis genético. Estas instalaciones permiten confirmar la compatibilidad exacta entre el donador y el receptor.

México cuenta con tecnología que tipifica perfiles inmunológicos en paneles muy extensos. Esto elimina la incertidumbre sobre el posible rechazo del órgano por parte del cuerpo.

«El objetivo es hacer los trasplantes más seguros y confirmar la compatibilidad», precisó David Kershenobich. Gracias a estos estudios, la sobrevida de los pacientes supera actualmente los 20 años.

Atrás quedaron los tiempos donde la vida se extendía apenas uno o dos años. La certeza científica brinda confianza absoluta a quienes deciden donar sus órganos.

Una sola persona donadora puede salvar la vida de hasta ocho pacientes.



Puedes regístrate como donante en el Centro Nacional de Transplantes. 🏥⛑️



Hoy en la #MañaneraDelPueblo con la presidenta @Claudiashein se presentó la campaña nacional para impulsar la cultura de la

Innovación en cadenas de donación

La tecnología informática ahora permite integrar bases de datos con información genética detallada. Esto facilita el hallazgo de parejas compatibles mediante sistemas de búsqueda inteligente.

Surgió así el concepto de trasplante cruzado para familias que no son compatibles entre sí. Si un pariente no puede donar a su familiar, ofrece el órgano a un banco.

«Se hacen cadenas de donación y se pueden trasplantar 10 o 15 riñones», destacó David Kershenobich. Estas redes aumentan drásticamente las posibilidades de encontrar un donador compatible rápidamente.

El sistema busca donadores alternos que encajen con las necesidades de otros pacientes en espera. Esta modalidad amplía la oferta de órganos y optimiza los recursos hospitalarios existentes.

Beneficios directos para los pacientes

La aplicación clínica de estos avances reduce significativamente los tiempos de espera. Tener respuestas en tiempo real mejora la supervivencia del órgano una vez trasplantado.

Además, este modelo de eficiencia disminuye los costos asociados a las largas hospitalizaciones. El paciente recibe un tratamiento preciso que garantiza una mejor calidad de vida.

«Da la compatibilidad en tiempo real y aumenta la posibilidad de encontrar donador», señaló David Kershenobich. La infraestructura actual permite que el proceso sea más ágil y menos costoso.

La coordinación entre institutos asegura que el beneficio llegue a más personas cada día. México se posiciona como un referente regional en cirugía de trasplantes de alta complejidad.

Compromiso con la salud pública

El Gobierno Federal reafirmó su intención de fortalecer la prevención y la atención médica. Los trasplantes representan el nivel más alto de éxito en la recuperación de la salud.

Se continuará impulsando la cultura de la donación para salvar miles de vidas. La administración asegura que el acceso a estas cirugías será universal y seguro.

«Esto ya se ha multiplicado en otros sitios de atención médica», concluyó David Kershenobich. La descentralización de estos servicios permite que más estados realicen procedimientos complejos.

La meta es que ningún mexicano se quede sin la oportunidad de recibir un órgano. El compromiso institucional garantiza ciencia y humanismo en favor de los ciudadanos.