Muere de «tristeza» Marjane Satrapi, autora de «Persépolis»

La novelista gráfica franco-iraní Marjane Satrapi, cuya película llegó a la fama internacional y conmovió a millones murió a las 56 años

Regeneración, 4 de junio 2026– La escritora, directora, ilustradora y activista Marjane Satrapi, reconocida principalmente por su serie de novelas gráficas «Persépolis» que fue llevada al cine, ha fallecido a los 56 años, como ha señalado el gobierno francés.

Comunicado

Un comunicado emitido desde el Palacio del Elíseo, lugar de la presidencia en Francia, describe a la autora de la siguiente manera:

«Una figura destacada de la cultura francesa y una artista comprometida con la libertad, cuyo trabajo transmitió un mensaje universal y le valió un enorme reconocimiento internacional».

Asimismo, se menciona que «Persépolis», que se publicó en el año 2000, «cautivó a una audiencia global».

La serie narra la vida de la joven Marjane durante y después de la Revolución iraní, que derivó en una Revolución Islámica.

Película

Ocho años más tarde, su adaptación al cine, co-dirigida por ella misma, fue nominada a un Oscar en la categoría de mejor película de animación.

«Marjane Satrapi murió de tristeza más de un año después del deceso de Mattias Ripa, su marido y el amor de su vida».

Así lo indicaron sus seres queridos en un comunicado enviado este jueves a la agencia de noticias AFP.

Recientemente, la autora compartió varios mensajes conmovedores en Instagram donde indicó: «He perdido al amor de mi vida».

Gran artista

El presidente francés, Emmanuel Macron, homenajeó a Satrapi y la describió como «una gran artista que transformó su infancia iraní en una fábula universal».

Satrapi, una crítica franca del régimen iraní, refleja en su obra autobiográfica «Persépolis» los momentos de su niñez en Teherán.

La obra sigue su vida en el exilio en Europa, a donde sus padres la enviaron posteriormente.

La película contó con las voces de Chiara Mastroianni para el papel de la joven Marjane y Catherine Deneuve como su madre.

Persépolis

«Persépolis» ha sido traducida a cerca de 20 lenguas y ha vendido más de 400 mil copias en Francia y 1,2 millones a nivel mundial.

Nacida en 1969 en Rasht, una ciudad del norte de Irán junto al mar Caspio, Marjane Satrapi creció en Teherán.

Hija de un ingeniero y de una diseñadora de moda, descendiente del rey persa Nasser al Din Shah Qajar, quien reinó de 1848 a 1896, Satrapi se mudó a Austria a los 14 años.

Allí estudió durante cuatro años en el reconocido Lycée Français de Viena.

Regreso a Irán

Después de completar el bachillerato, regresó temporalmente a Irán por un serio problema de bronquitis.

Al regresar, se encontró con un Teherán muy cambiado, una experiencia que más tarde plasmaría en el segundo libro de «Persépolis».

Obtuvo una maestría en comunicación visual en la Universidad Islámica Azad de Teherán, período en el que se casó y, posteriormente, se separó.

Sus padres la motivaron a dejar Irán y volver a Europa, lo que la llevó a Francia en 1994.

Nacionalidad

Después de más de diez años viviendo en Francia, adquirió la nacionalidad francesa en 2006.

El año anterior, rechazó la Legión de Honor, la más alta condecoración civil otorgada por el Estado francés.

Esto lo hizo como una forma de protesta ante lo que consideró «hipocresía» de su país adoptivo en su trato hacia Irán.

En sus últimos años, se unió a manifestaciones en defensa de la libertad y los derechos contra el régimen iraní.

Amenazas

Además, compartió que recibió amenazas y ofensas del régimen debido a «Persépolis» y su activismo.

«Me han llamado mentirosa y espía. En la vida he aprendido a no tener miedo», afirmó. «No es que no sientas miedo; lo sientes, pero luego decides si dejas que te afecte o no».

«No es que sea intrépida o imprudente, pero en mi país hay niños de 17 años que están siendo asesinados, mientras yo ya he vivido más de medio siglo», afirmó.

Satrapi comentó a la BBC en 2024: «Si se eliminan el arte y la cultura de cualquier sociedad, esta se derrumba».