Llega Festival Tiempo de Mujeres 2026

La Ciudad de México celebra «Tiempo de Mujeres 2026» con actividades gratuitas de música, teatro y danza en sedes comunitarias

Regeneración, 3 de marzo de 2026.– La Ciudad de México recibirá el festival “Tiempo de Mujeres. Festival por la Igualdad 2026” esta semana. Este encuentro busca reconocer el talento femenino desde un enfoque comunitario y participativo en diversas sedes.

La Secretaría de Cultura capitalina informó que las actividades conmemoran el Día Internacional de las Mujeres.La jornada cultural iniciará el miércoles 4 de marzo y concluirá el viernes 6 de marzo.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó la conferencia para anunciar 100 eventos en 60 sedes como parte del festival Tiempo de Mujeres, acompañada de las titulares de la Secretaria de Cultura capitalina, la Secretaría de las Mujeres.

Programas sociales impulsan el talento local

En el evento participarán beneficiarios de los programas Artistas de Base Comunitaria y Do Re Mi. Estas iniciativas fomentan la creatividad en zonas vulnerables y democratizan el acceso a la formación musical.

«Es un espacio que reconocerá el talento de las mujeres desde el ámbito comunitario», señaló la dependencia. Se busca que las infancias utilicen el arte como una herramienta de bienestar personal y social.

Actividades para infancias en el Centro Histórico

El Centro Cultural El Rule abrirá sus puertas el miércoles con propuestas para las familias capitalinas. Habrá presentaciones de coros infantiles, obras de teatro bilingües y actos de zanqueras para todo el público.

«La jornada comenzará con Cuentuzca y Agúsico y la presentación del coro de infancias», detalló la autoridad. Simultáneamente, se creará un mural colectivo y habrá espacios de expresión libre para niñas y niños.

Música y danza en el Foro Ombligo de la Luna

El jueves 5 de marzo la programación se trasladará al Pabellón de Cultura Comunitaria con elencos diversos. Destaca la participación de grupos de danza teatro, agrupaciones estudiantiles y artistas de la escena del hip hop.

«Se presentará La Cuervo, rapera y artista multidisciplinaria que habita la escena del Hip Hop«, informó Cultura. También se contará con conciertos de rock y jazz para cerrar la tarde en este espacio público.

Salud y reflexión en espacios informativos

El festival incluirá módulos sobre salud femenina atendidos por alumnas de la Universidad de la Salud. Habrá carpas con actividades lúdicas referentes a los derechos de las mujeres y la igualdad sustantiva.

«Habrá un stand informativo sobre la salud de las mujeres a cargo de alumnas de la UNISA», se anunció. Estas acciones complementan la oferta artística con servicios útiles para todas las asistentes al festival.

Cierre escénico en el Teatro del Pueblo

La jornada concluirá el viernes 6 de marzo con una pieza teatral de gran fuerza interpretativa. Se presentará la obra unipersonal titulada “Huracán” bajo la dirección escénica de la maestra Elizabeth Pedroza.

«La entrada es totalmente gratuita», recordaron las autoridades para invitar a toda la ciudadanía este fin de semana. Para mayores detalles, se puede consultar la cartelera oficial en los sitios digitales del Gobierno de la Ciudad.