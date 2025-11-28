Trump pide votar por Asfura en elección presidencial de Honduras

Trump ataca directamente a candidata Rixi Moncada acusándola de «comunista», a derechista Salvador Nasralla lo tilda de «casi comunista»

Regeneración, 27 de noviembre de 2025.– El expresidente estadounidense, Donald Trump, intervino directamente en la contienda electoral de Honduras. Su mensaje ha agitado la tensa recta final hacia los comicios generales del domingo 30 de noviembre.

La sorpresiva declaración respalda al candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura.

Por lo tanto, estas palabras de Trump confirman la denunciada injerencia externa en el proceso. La propia presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ya había advertido de ello desde México.

Trump Apoya a ‘Tito’ Asfura

Trump usó su red social, Truth Social, para pedir el voto por ‘Tito’ Asfura. El magnate lo elogió como «el exitoso alcalde de Tegucigalpa».

Destacó que Asfura «llevó agua potable a millones de personas» y «pavimentó cientos de kilómetros de carreteras».

Asimismo, el republicano lanzó severas críticas contra los principales oponentes de Asfura.

Atacó a Rixi Moncada, candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), calificándola de «cercana al comunismo». Moncada «dice que su ídolo es Fidel Castro», afirmó Trump.

De igual manera, Trump arremetió contra Salvador Nasralla, líder del Partido Liberal, por dividir el voto.

E incluso, denunció que Nasralla tiene un «perfil casi comunista». Adujo que finge ser anticomunista «solo para dividir el voto de Asfura».

Alianza Proclamada y Acusación de «Narcocomunistas»

El mensaje de Trump estuvo cargado de retórica anticomunista y un claro llamado a la acción. Preguntó directamente: «¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela?».

En consecuencia, Trump destacó que Asfura es «el único verdadero amigo de la libertad en Honduras». El expresidente prometió una alianza de ser electo.

«Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas», aseguró en su comunicado. Agregó que juntos podrían «brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño».

Sin embargo, rechazó cooperar con la candidata del oficialismo. «Nosotros no vamos a trabajar con Moncada y los comunistas», sentenció Trump.

Contexto de Tensión y Denuncias de Fraude

La intervención ocurre a pocos días de la jornada electoral, donde seis millones de hondureños están habilitados para votar.

Se eligen presidente, Congreso, 300 alcaldías y veinte escaños en el Parlamento Centroamericano. La campaña se ha marcado por denuncias cruzadas de fraude.

En este sentido, el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, ya había advertido sobre la importancia de comicios «libre de intimidación, fraude e injerencia política».

La recta final está marcada por investigaciones contra autoridades electorales y la intromisión de las Fuerzas Armadas en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Finalmente, el respaldo de Trump evidencia la relevancia regional que Washington otorga a estos resultados. El próximo presidente de Honduras enfrentará el desafío de restaurar la confianza pública en medio de la crisis.