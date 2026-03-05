Irak vive un apagón total; EE.UU. pide a ciudadanos salir del país

La capital, Bagdad, y Erbil han vivido varias explosiones durante el día. El servicio eléctrico se interrumpió en toto el país

Regeneración, 4 de marzo de 2026 – Este miércoles, Irak enfrentó un corte de luz que abarcó todo su territorio, según lo indicado por el Ministerio de Electricidad. Inicialmente, no se conocía la causa, pero después el representante del ministerio mencionó que el corte se debió a un «problema técnico por una caída repentina en el suministro de gas».

Apagón

«La red eléctrica se ha apagado por completo en todas las provincias de Irak», confirmó el Ministerio.

Fue mencionado por la Agencia de Noticias Iraquí (INA), que añadió que están intentando averiguar la razón del apagón.

El portavoz del Ministerio indicó que el apagón es resultado de un problema técnico.

Este fue causado por una caída repentina del suministro de gas que abastece la planta de energía de Rumaila, situada en Basora.

Además, afirmó que están intentando restablecer la electricidad.

Guerra

Por otro lado, Estados Unidos ha recomendado a sus ciudadanos que salgan del país.

Algunas áreas del país han sido víctimas de varios ataques desde el inicio de la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán.

Este miércoles, Erbil reportó explosiones y en las cercanías de Bagdad, un dron fue derribado.

Embajada

Por otro lado, la Embajada de Estados Unidos en Bagdad ha informado este miércoles a sus ciudadanos que deben abandonar Irak sin demora.

«Se aconseja encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Irak que abandonen el país tan pronto como sea seguro hacerlo.

Y que permanezcan en sus refugios hasta que sea seguro salir», ha indicado la embajada.