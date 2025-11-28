Plan Michoacán: Visita casa por casa a 1 millón 282 mil viviendas

Plan Michoacán por Paz y Justicia. 12 ejes, más de 100 acciones, inversión +57 mil millones para educación, salud, vivienda y empleo digno

Regeneración, 28 de noviembre de 2025. La presidenta Sheinbaum subrayó acciones en 113 municipios en Plan Michoacán por la Paz y la Justicia .

Durante noviembre y diciembre de 2025, habrá 16 Ferias del Bienestar, 4 Sí al Desarme, Sí a la Paz y 2 Tianguis del Bienestar.

Además, se lleva a cabo una visita casa por casa a un millón 282 mil 948 viviendas.

Michoacán

📌 Como parte de las acciones que contribuyen a los objetivos del @planmichoacan25, la Oficina de Representación de la Semarnat en #Michoacán participó, junto a miembros de @CONAFOR, @CONANP_mx, @profepa, @conagua_mx y dependencias del gobierno federal, en la Primera Feria del… pic.twitter.com/jT9FmsJSCI — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) November 28, 2025

Y es que Sheinbaum informó que, el 9 de diciembre, se presentará un informe integral sobre las acciones que realizan todas las dependencias del Gobierno de México.

Como se sabe, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

“Una parte del Plan Michoacán, que es una visita casa por casa, que estamos haciendo a todos los habitantes de Michoacán, a todas las viviendas…

«… y les llamamos Ferias del Bienestar que es presencia de todas las instituciones públicas federales, estatales y municipales en los municipios de Michoacán”.

Así puntualizó en la conferencia Las mañaneras del pueblo desde Palacio Nacional.

La secretaria de Gobernación, Rosa I. Rodríguez, informó que la dependencia a su cargo tiene como encargo coordinar las Ferias para el Bienestar.

Misma en las que participan 53 dependencias federales y en las que se ofertan los Programas para el Bienestar, los servicios del Gobierno de México.

Cabe destacar que se trata de salud, impulso a actividades comunitarias, de cultura y deporte, así como para fomentar la participación ciudadana.

Detalles

Seguidamente detalló los sitios donde se han desarrollado acciones en este plan.

Sijo de Ferias de Bienestar, en los municipios de: Coeneo donde se han brindado 19 mil 130 atenciones a través de 29 dependencias.

Así como en Morelia con la participación de 53 dependencias de los tres niveles de gobierno que proporcionaron 7 mil 743 atenciones.

#ULTIMAHORA 🚨

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que propuso a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa integrar a miembros del GIEI a las investigaciones. Además, señaló que en breve se presentarán las últimas detenciones y avances del caso, una vez que la FGR lo… pic.twitter.com/2F9l6ZCjvY — JUCA Noticias (@JucaNoticias) November 28, 2025

En tanto que, ya inició la implementación de la estrategia Sí al Desarme, Sí a la Paz, con la que al momento ya se han intercambiado 15 armas cortas, dos largas y seis granadas.

Además, únicamente en el municipio de Zamora se han canjeado dos armas cortas, tres largas y 26 granadas.

Calendas

El calendario de las Ferias del Bienestar es el siguiente: Zamora, el 27 de noviembre y 11 de diciembre; en Jiquilpan, el 16 de diciembre; en Zacapu, el 19 y 21 de noviembre.

En Uruapan, el 9 de diciembre; en Apatzingán, el 2 de diciembre; en Lázaro Cárdenas, el 4 y 10 de diciembre; en Puruándiro el 10 de diciembre; en Hidalgo, el 17 de diciembre.

Morelia, 26 de diciembre; Zitácuaro, el 5 de diciembre; Pátzcuaro el 19 de diciembre; Huetamo, el 3 de diciembre; y Múgica, por definir fecha.

Numeralia

Se requiere transformar a la FGR: presidenta Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/yT5HKSeC0J — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) November 28, 2025

De Bienestar a la fecha, 2 mil 337 servidores públicos de más de 20 dependencias han realizado 129 mil 724 visitas casa por casa en 95 municipios de la entidad.

Lo anterior, con el objetivo de aplicar un cuestionario en el que se pregunta si se recibe algún Programa para el Bienestar.

Juan Ramón de la Fuente tomará unas semanas de licencia por una intervención quirúrgica. Acordamos que, después de las semanas requeridas para su recuperación, regresará a sus funciones como secretario de Relaciones Exteriores.



Ha realizado una labor extraordinaria y le… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 28, 2025

Además de que se explica en qué consiste el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, es una estrategia integral de 12 ejes que comprenden más de 100 acciones y una inversión de más de 57 mil millones de pesos para garantizar el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda y al empleo digno.