Bolivia: Más de 100 bloqueos y 5 muertes sin atención médica

Se registraron 103 bloqueos de carreteras, mientras la Central Obrera y la Federación Campesina no dialogan con Rodrigo Paz

Regeneración, 4 de junio 2026 – La crisis en Bolivia no solo está lejos de solucionarse, sino que se intensifica a pesar de los esfuerzos del Gobierno de Rodrigo Paz por alcanzar acuerdos con los sectores en protesta.

Movilizaciones

Tras cinco semanas de movilizaciones y 28 días de bloqueos, La Paz, El Alto y otras áreas están más desconectadas que nunca.

La Administradora Boliviana de Carreteras ha publicado su mapa habitual de transitabilidad.

Este documento muestra 103 interrupciones en carreteras y aumenta de seis a siete los departamentos afectados, con Pando siendo el último en figurar en la lista.

Cochabamba se ha convertido en el departamento con más bloqueos, con 32 puntos de conflicto, superando a La Paz, que tiene 21.

Huelga

Las pérdidas por la huelga general de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Campesina ‘Tupac Katari’ han sobrepasado los 1,600 millones de dólares.

Fernando Romero, economista y columnista citado por EFE, mencionó que podría ser “uno de los meses más difíciles para Bolivia desde la crisis política de 2019”.

«El daño no se limita a la producción perdida; también afecta exportaciones, abastecimiento de combustibles, logística, comercio, recaudación tributaria y generación de divisas.

En una economía que ya venía de contracciones de -1,12 % y -1,58 % en los dos años previos; este choque profundiza más el decrecimiento económico», advirtió Romero.

Víctimas

El Ministerio de Salud dio a conocer que se ha sumado una quinta víctima mortal por la falta de atención médica a causa de los bloqueos, acumulando cifras desde el inicio del conflicto.

Se trataba de una paciente de 24 años con cáncer que necesitaba recibir radioterapia por un coriocarcinoma en etapa IV.

Con un sangrado tumoral constante, según comentó Paola Navarro, responsable del Programa de Lucha contra el Cáncer en Oruro.

La ambulancia que trasladaba a la paciente de Oruro a La Paz para su tratamiento tuvo que tomar rutas alternativas para evitar el cierre de la carretera principal y falleció en el camino.

Un niño de 12 años y otras tres mujeres, incluida una procedente de Belice, han perdido la vida por razones vinculadas a los problemas de movilidad, según información del Ministerio de Salud.

Comunicado

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó en un comunicado que la crisis social en Bolivia está generando “serias afectaciones a los derechos humanos”.

Además, se mencionó un “alto impacto humanitario” e instó “al Estado y a todos los sectores sociales involucrados a priorizar el diálogo”.

Las protestas contra el Gobierno de Paz se iniciaron cuando grupos mineros, campesinos, de transportistas, indígenas y sindicales unieron sus reclamos sectoriales.