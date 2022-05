CDMX tendrá concierto gratuito para celebrar el día Star Wars

De acuerdo con las autoridades el concierto de Star Wars se realizará el próximo miércoles 4 de mayo a las 19:00 horas en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza

Regeneración 2 mayo 2022. El Instituto de la Juventud (Injuve) y la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México informaron que se llevará a cabo un concierto sinfónico para celebrar el día mundial de Star Wars.

De acuerdo con las autoridades el concierto se realizará el próximo miércoles 4 de mayo a las 19:00 horas en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza.

El concierto será con el soundtrack de la serie de películas y la entrada es gratuita.

Día mundial de Star Wars

Un 4 de mayo se estrenó la primera película de la saga titulada “Una nueva esperanza”.

En esa misma fecha en 1979 el diario británico London Evening News publicó una felicitación hacia Margaret Tatcher. Esto por su elección como nueva primera ministra del Reino Unido.

Dicho mensaje incluía una de las frases mas populares de la película “May the forcé with you, Maggie” que significa “Que la fuerza te acompañe, Maggie”.

La frase dio lugar a un juego de palabras pues ‘force’ suena muy parecido a ‘fourth’ que es el número cuatro en inglés.

Fue hasta 2011 que los fans de Star Wars comenzaron a celebrar el día en esa fecha y su inspiración fue aquella publicación británica.

El cinema de Toronto organizó un festival en el que proyectaron los cortometrajes y producciones hechas por fans en honor a la franquicia.

El evento tuvo tanto éxito que ahora en muchos lugares se celebra el día de Star Wars.