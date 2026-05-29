Restricciones de Viaje por Ébola: México, Canadá y EU

México, Canadá y EU anuncian restricciones a viajeros procedentes de zonas con brotes de ébola para proteger el Mundial 2026

Regeneración, 28 de mayo de 2026.– Los tres países organizadores del próximo torneo mundial de futbol anunciaron una estrategia de salud coordinada de forma conjunta.

Las naciones norteamericanas implementaron severas restricciones aéreas para los pasajeros procedentes de regiones africanas con alto riesgo epidemiológico.

El objetivo central es salvaguardar la salud tanto de la población local como de los miles de visitantes internacionales.

Esta decisión conjunta responde directamente a las alertas sanitarias globales emitidas recientemente por los organismos internacionales de medicina.

Vinculado a este esfuerzo tripartito, las naciones emitieron un posicionamiento oficial para justificar las nuevas políticas de control fronterizo.

Los gobiernos de la región priorizaron el bienestar colectivo ante la llegada masiva de aficionados al continente americano.

“La salud y la seguridad de todas las personas de la región siguen siendo nuestra máxima prioridad”, afirmaron los países organizadores.

Por esta razón, los controles en terminales aéreas se mantendrán sumamente rígidos durante los próximos meses de competencia.

Decisiones globales ante la emergencia sanitaria

La Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente que el brote africano representa una emergencia sanitaria de importancia internacional.

Los expertos médicos internacionales advirtieron sobre el peligro latente de propagación de la enfermedad hacia otras naciones vecinas de América.

Debido a esta situación, el gobierno de los Estados Unidos prohibió el ingreso de viajeros no ciudadanos del continente africano.

Adicionalmente, el país vecino amplió la restricción de viaje para los residentes portadores de la tarjeta verde americana.

En consonancia con estas medidas de contención, el gobierno de Canadá también endureció de forma notable sus políticas migratorias.

Las autoridades canadienses suspendieron temporalmente el ingreso de personas provenientes de las zonas de contagio por noventa días naturales.

Además, los ciudadanos que retornen de esos lugares específicos deberán cumplir con un estricto aislamiento de tres semanas.

Sobre este tema, la agencia de salud canadiense ordenó que los viajeros “deberán permanecer en cuarentena durante 21 días” obligatoriamente.

Restricciones aéreas e impacto operativo en México

En el contexto mexicano, la administración federal implementó rigurosos protocolos de detección médica en los principales aeropuertos internacionales.

El secretario de Salud, David Kershenovich, instó formalmente a los ciudadanos locales a evitar viajes hacia las zonas afectadas.

Por su parte, la aerolínea comercial Viva Aerobús suspendió el traslado de extranjeros que visitaron recientemente dichos países africanos.

La compañía mexicana acató las disposiciones obligatorias dictadas por las dependencias sanitarias y migratorias del Gobierno de México.

Para finalizar, la empresa de transporte detalló los términos específicos que rigen este nuevo bloqueo a los pasajeros internacionales.

La restricción temporal tendrá una duración establecida de sesenta días con posibilidad de extenderse según evolucione la alerta médica.

Mediante un comunicado público, la aerolínea detalló las condiciones del protocolo de seguridad que aplicará en sus vuelos comerciales.

“Se implementa una restricción temporal de ingreso al país para pasajeros internacionales”, informó textualmente la empresa aérea nacional.