Vinculan a Líder Transportista por Delincuencia Organizada

La FEMDO obtuvo la vinculación a proceso de Mauro Rivera Cruz por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

Regeneración, 29 de mayo de 2026.– La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada ejerció acción penal formal en contra de un importante líder transportista.

El imputado Mauro Rivera Cruz operaba principalmente en el municipio de Cuautla dentro del estado de Morelos.

Las autoridades federales lo acusan de mantener nexos directos con una red criminal de exfuncionarios públicos regionales.

La investigación penal lo vincula estrechamente con operaciones ilícitas del Cártel de Sinaloa en la zona centro del país.

Como consecuencia de las indagatorias, el detenido compareció ante un juez federal para determinar su situación jurídica actual.

Los fiscales presentaron indicios suficientes sobre su relación con una célula delictiva liderada por Júpiter Araujo Bernard.

Dicha organización delincuencial cooptaba alcaldes y funcionarios municipales para poder operar con total impunidad en la entidad.

La autoridad judicial dictó el auto de vinculación por la probable comisión del ilícito de delincuencia organizada.

Captura estratégica e inteligencia federal

Este importante arresto ocurrió recientemente en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles gracias a labores de inteligencia.

En el operativo coordinado participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional.

Asimismo, intervinieron activamente especialistas del Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Investigación Criminal de la fiscalía.

Las dependencias federales recopilaron evidencias contundentes para proceder de forma inmediata a la captura del sospechoso.

A propósito de estas acciones, las indagatorias ministeriales permitieron mapear la operación del grupo criminal en la región morelense.

La fiscalía detectó actividades delictivas arraigadas en múltiples demarcaciones locales del estado durante los últimos meses de investigación.

Según la información oficial emitida, el Ministerio Público “logró identificar la presencia del crimen organizado en por lo menos ocho municipios de Morelos”.

Entre estas localidades afectadas destacan de forma prioritaria los municipios de Yecapixtla, Cuautla y Atlatlahucan.

Detenciones previas y reclusión del imputado

A raíz de este diagnóstico territorial, las fuerzas federales han capturado previamente a diversos servidores públicos de la entidad.

Las detenciones previas incluyen al actual alcalde de Atlatlahucan y al exmunícipe del municipio de Yecapixtla.

Varios funcionarios municipales enfrentan procesos penales por encontrarse supuestamente relacionados con el mismo cártel del narcotráfico.

La detención del líder de transportistas representa un avance significativo dentro de esta amplia estrategia de desarticulación.

Finalmente, el juez de la causa penal dictó las medidas cautelares correspondientes para garantizar la seguridad del proceso.

Tras analizar las pruebas de la FEMDO, la autoridad judicial ordenó aplicar la prisión preventiva oficiosa al acusado.

El imputado deberá cumplir esta medida de reclusión dentro del Centro Penitenciario número 11 en Hermosillo, Sonora.

Con este traslado, la fiscalía federal ratificó su compromiso de combatir la corrupción y la delincuencia en Morelos.