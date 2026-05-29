Diputados Aprueban Comisión de Integridad para Candidaturas

La Cámara de Diputados aprueba la creación de una comisión de integridad para revisar perfiles de aspirantes y candidaturas electorales

Regeneración, 28 de mayo de 2026.– La Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de reforma propuesta por la titular del Poder Ejecutivo Federal.

El proyecto crea una comisión verificadora de la honorabilidad y antecedentes de los aspirantes a puestos públicos.

La votación final del dictamen de ley sumó 271 sufragios a favor y 92 manifestaciones en contra.

Esta nueva disposición legal busca impedir tajantemente que personas vinculadas con actividades ilícitas accedan a candidaturas electorales.

Durante el proceso legislativo, los parlamentarios acordaron modificar sustancialmente la conformación original del nuevo organismo electoral.

La comisión verificadora estará integrada finalmente por tres consejeros del Instituto Nacional Electoral y no por cinco.

Asimismo, las autoridades del instituto emitirán las reglas y los plazos conducentes para el manejo seguro de datos.

Al respecto, la ley aclara que el árbitro electoral “emitirá los lineamientos que regulen el funcionamiento interno de la comisión”.

Intensificación de las protestas y confrontación parlamentaria

La sesión legislativa en San Lázaro se extendió por más de treinta y dos horas consecutivas de debate.

Durante las últimas etapas de la discusión, los bloques partidistas cruzaron acusaciones sobre presuntos vínculos criminales.

La tensión aumentó visiblemente cuando legisladores de la oposición recordaron expedientes judiciales de exgobernadores de distintos partidos tradicionales.

El intercambio verbal en las curules degeneró rápidamente en agresiones físicas directas entre los propios miembros de las bancadas.

Para frenar las conductas violentas dentro del recinto oficial, la directiva del congreso exigió calma a los representantes.

Varias legisladoras sugirieron realizar análisis clínicos de urgencia debido al comportamiento errático observado en algunos de sus compañeros.

La diputada Ana Isabel González justificó formalmente su petición de control médico ante las actitudes hostiles de la asamblea.

Al respecto, la funcionaria argumentó que “está atentando contra sus mismos compañeros y no nos vamos a arriesgar” en este lugar.

Despliegue de pancartas y deslinde de responsabilidades

Las manifestaciones de rechazo político escalaron notablemente cuando un grupo de legisladores ingresó sorpresivamente a las zonas altas.

Los opositores colgaron enormes pancartas con mensajes denigrantes contra altos mandos y fundadores del partido gobernante en México.

Diputadas del bloque mayoritario intentaron retirar el material plástico por la fuerza, provocando un prolongado receso de actividades.

El desorden generalizado obligó a suspender temporalmente las transmisiones del evento a través de las señales televisivas oficiales.

Tras reanudarse el debate parlamentario, los coordinadores de los diferentes grupos fijaron sus posturas sobre los disturbios acontecidos.

El diputado Ricardo Monreal Ávila reprobó de manera enérgica la conducta beligerante de quienes colocaron los polémicos plásticos.

Por su parte, el líder opositor Rubén Moreira atribuyó el descontento de su bancada a las agresiones verbales previas.

El legislador zacatecano criticó fuertemente el comportamiento de la minoría argumentando que “no puede la ira sustituir a la razón y la civilidad”.