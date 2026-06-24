Cepeda reconoce a De la Espriella como ganador en Colombia

Tras un conteo cerrado y por una diferencia de 250 mil votos, el ultraderechista De la Espriella es electo en unos comicios polémicos

Regeneración, 24 de junio 2026– Este miércoles, Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, reconoció al ultraderechista Abelardo de la Espriella como el presidente electo de Colombia, al aceptar los resultados de las elecciones de la segunda vuelta celebradas el domingo.

Reconocimiento

“He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”.

Afirmó Cepeda en una declaración pública, antes de conocer el conteo final de la elección.

El conteo preliminar realizado por la Registraduría mostró que De la Espriella tenía una ventaja de aproximadamente 250.000 votos sobre Cepeda.

El candidato del Pacto Histórico señaló que su elección es para “contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo”.

No silencio

Y enfatizó que este reconocimiento “no significa renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que consideramos graves…

…y que marcaron esta campaña presidencial”, mencionando el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump al candidato de la extrema derecha y una supuesta campaña de compra de votos.

“Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo”, expresó Cepeda.

El Pacto Histórico formará la primera minoría en ambas cámaras, mientras que De la Espriella, sin un grupo fuerte de apoyo, intentará crear una coalición con otros partidos de derecha.

Dato

Tanto Cepeda como el presidente Gustavo Petro solicitaron el domingo, tras los resultados preliminares, que aceptaban el «dato».

Sin embargo, esperaban los resultados oficiales y vinculantes para emitir un pronunciamiento definitivo.

El martes, la Registraduría informó en un comunicado que había finalizado el conteo inicial y que existe una coincidencia del 99,997 % con el conteo preliminar.

Esto disminuyó las posibilidades del candidato de izquierda de cambiar los resultados iniciales.

Proceso

“El proceso de escrutinio, adelantado por las autoridades electorales, se encuentra prácticamente concluido”, comentó Cepeda.

El conteo oficial es realizado por más de 9.000 jueces y notarios y representa la instancia oficial y vinculante.

Las comisiones de conteo, supervisadas por las autoridades electorales, consolidan los resultados que tendrán validez oficial.

Aciertos

“La Registraduría Nacional del Estado Civil informa que una vez concluido el escrutinio de primer nivel que llevan a cabo los jueces de la República en todo el territorio nacional…

…se ratifica que el preconteo de votos tuvo unos eficientes niveles de acierto, lo que garantiza la eficiencia y transparencia de esta herramienta…

…como parte del sistema electoral colombiano”, indicó la institución.