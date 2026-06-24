Tiroteo en un barrio judío de Montreal deja tres muertes

Un individuo vestido de camuflaje se atrincheró en un hotel de Montreal y disparó a policías que respondieron a una llamada de emergencia

Regeneración, 24 de junio 2026– Tres personas fallecieron en un tiroteo que ocurrió la mañana del 22 de junio en Côte-des-Neiges, un bullicioso barrio judío en Montreal, entre las que se encuentra el delincuente y un policía que fue llamado por residentes que lo denunciaron.

Tirador

Las autoridades recibieron un aviso sobre un tirador activo en el hotel Homewood Suites, situado en una zona de gran afluencia, cerca de la salida a una importante carretera.

Al llegar para intentar controlar la situación, los oficiales fueron atacados a tiros por el sospechoso, que portaba un arma larga.

Uno de los policías falleció en el lugar y una agente fue llevada a un hospital cercano con heridas graves.

Hasta el momento su estado ha sido considerado estable.

Además, un habitante que pasaba por el área perdió la vida y otra persona sufrió lesiones leves.

Objetivo

No se aclaró si estas personas fueron objetivo del tirador o de los disparos de la Policía durante el enfrentamiento.

«Es un día muy triste», expresó el jefe de Policía de Montreal, Fady Dagher, a los reporteros tras finalizar el incidente. “Es una pesadilla”.

Este es el primer caso de un policía que muere en servicio en Montreal en 24 años.

Además, representa el segundo tiroteo masivo en Canadá en los últimos cuatro meses.

Esto ocurrió después de que una joven de 18 años abriera fuego en febrero en una escuela de Tumbler Ridge, en Columbia Británica, matando a seis personas antes de quitarse la vida.

Ataque

En un principio, se pensó que era un ataque dirigido a algunos de los muchos comercios y oficinas de la comunidad judía en el área.

Sin embargo, el tirador no entró en ninguno de estos lugares, sino que esperó a que los policías llegaran.

«Esto no se considera un ataque específicamente dirigido a la comunidad judía.

Aunque nos preguntamos por qué esta zona fue blanco», declaró el rabino Gezy Markowitz a AFP.

El despliegue policial para enfrentar al tirador causó una paralización en la zona.

Vecinos

La Policía pidió a los vecinos que se refugiaran en sus hogares y oficinas y mantuvieran distancia de las ventanas.

Además, se interrumpió el tránsito en la autopista Décarie en ambas direcciones y se cerró la línea Naranja del metro entre las estaciones Côte-Vertu y Lionel-Groulx.

La situación fue controlada poco tiempo después, cuando los agentes que reforzaron la operación eliminaron al hombre.

No obstante, el cerco se mantuvo durante aproximadamente tres horas, mientras la policía intentaba averiguar si había otros atacantes involucrados.

Mensajes

En un mensaje en X, la jefa del gobierno de Quebec, Christine Fréchette, expresó estar “muy impactada” por lo ocurrido e instó a “no hacer suposiciones”.

Por otro lado, la directora de Montreal, Soraya Martínez Ferrada, extendió sus “más sinceros pésames” a la familia y colegas del agente que perdió la vida en el operativo.

A su vez, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, manifestó estar “aterrado” por lo sucedido y agradeció a los “valientes agentes” que colaboraron para manejar la situación.