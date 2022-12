Destitución de Castillo, golpe del conservadurismo en Perú: AMLO

Esposa de Pedro Castillo agradece asilo en México, pide a defensores de derechos velar por Perú y la salud de su esposo detenido

Regeneración, 22 de diciembre de 2022. Pedro Castillo denunció anoche en Twitter que no se le ha permitido reunirse con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Y la cual se encuentra en Perú, y ha sostenido encuentros con el gobierno y familiares de la víctimas de la represión.

Además, su esposa agradeció el asilo político en México, en tanto que el presidente AMLO señaló golpe conservador en Perú

Perú

Así, Pedro Castillo publicó un carta de su abogado defensor Wilfredo Arturo Robles Rivera, quien señaló que la CIDH no ha respondido a su solicitud para sostener un encuentro.

E incluso, advirtió que se teme que no se pueda realizar esa reunión “por posibles presiones políticas”.

Por otra parte, Lilia Paredes Navarro, esposa del presidente destituido del Perú Pedro Castillo, agradeció al presidente AMLO.

-«Queridos hermanos y hermanas de mi patria: estoy muy agradecida por la solidaridad que ha recibido mi familia», señaló en Twitter la profesora Paredes.

Además, indicó: «Agradezco al @GobiernoMX y a ustedes por su preocupación permanente. Vivimos un momento muy difícil, pero estamos unidos y su apoyo permanente nos fortalece».

Por otra parte pidió a las organizaciones que promueven «DD. HH., a nivel nacional e internacional, que cautelen los derechos de nuestros compatriotas».

-«Pido también especial atención a la salud de mi esposo, @PedroCastilloTe»

Y finalmente sentenció: «Ahora el futuro de nuestro país está en manos del pueblo».

Así, Perú concedió este martes 20 de diciembre, un permiso para que la familia del destituido presidente Pedro Castillo pueda irse en asilo a México.

AMLO

Por otra parte AMLO dijo que contra Pedro Castillo, hubo un golpe del conservadurismo por intereses económicos.

Asimismo, a “los mandamás” de ese país los llamó clasistas, racistas y corruptos.

-“Ya hemos dado nuestro punto de vista, sostenemos lo mismo, que fue un golpe del conservadurismo del Perú, de los mandamás del Perú».

Y agregó: «que como los conservadores de México y otros países son clasistas, racistas y muy corruptos, porque lo que está de por medio son los interés económicos que predominan”.

Esto desde la Mañanera en Chetumal, Quintana Roo.

Congreso

“La mayoría de la gente del Perú no quiere al actual Congreso, a menos que no tenga la información correcta, pero las encuestas que yo he visto», aseguró AMLO.

Así, reitero su propuesta: «Que es lo que procede, que se convoque a elecciones generales lo más pronto posible, que se elija un nuevo Congreso, que se elija un nuevo presidente, una nueva presidenta».

-«…, que haya elecciones, que sea el pueblo el que decida”, señaló.

Periodistas

También dijo que en México hay periodistas corruptos, y los comparó con los de Perú.

-«Periodistas vendidos, alquilados, afortunadamente la gente ya no les cree, pero imagínense, en Perú tiene el control completo de los medios de información», sentenció AMLO.

Seguidamente «hagan una investigación de las tendencias de los medios de información en el Perú».

-«Estaba viendo a un periodista con una cuenta verificada llamándole analfabeta, insultando al presidente Castillo”, refirió.

Esposa

Cabe destacar que AMLO informó que este miércoles ingresaron al país la esposa y los hijos de Pedro Castillo, quien se encuentra detenido en Perú, para hacer valer el derecho de asilo.

-“Ya está aquí la esposa del presidente destituido de Perú, está aquí Lilia Paredes con sus dos hijos, Arnold y Alondra Castillo», anunció el presidente.

Además aclaró: «El presidente Pedro Castillo está detenido, su familia recibió asilo en nuestra Embajada de Perú en México».

-«…, ayer llegaron, ya están con nosotros, y son bienvenidos a México. Aquí los vamos a cuidarlos y los vamos a proteger. Es hacer valer el derecho de asilo, lo demás es un asunto del Perú”, comentó.