Renovados ataques de Israel contra Irán

Irán: Muere Alí Jameneí, 201 muertos, 747 heridos. Unos y otros alcanzan objetivos militares y casas, infraestructura y centros políticos

Regeneración, 1 de marzo de 2026. Domingo y a 24 horas y contando del inicio de la ofensiva de EE.UU e Israel en contra de Irán se indican ataques y contra ataques en diversos países de la región de Medio Oriente.

Y es que se trata de una operación iniciada el 28 de febrero. La Media Luna Roja iraní reportó al menos 201 muertos y 747 heridos tras la primera oleada de ataques.

Los bombardeos afectaron 24 de las 31 provincias, incluyendo ataques directos en la capital, Teherán y luego se confirmó la muerte del Ayatolá Alí Jameneí, líder supremo de Irán.

Domingo

Por otra parte, se destaca que a las horas de redactar este texto, domingo 1 de marzo, se han reportado nuevas incursiones de la aviación israelí sobre Teherán.

Antes la Guardia Revolucionaria Islámica realizó represalia contra 27 bases militares estadounidenses en Oriente Medio, incluyendo Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

E incluso se registraron impactos de misiles iraníes en edificios residenciales y turísticos en Dubái y Manama (Baréin) el 1 de marzo, resultando en al menos dos muertes adicionales en la región.

Irán lanzó aproximadamente 150 misiles balísticos y decenas de drones hacia Israel; aunque muchos fueron interceptados.

La operación, denominada «masiva» por EE. UU., como medida para frenar definitivamente el programa nuclear iraní tras el vencimiento de un ultimátum.

Rusia calificó «agresión no provocada», y el Consejo de Seguridad de la ONU recibió denuncias de Irán por «crímenes contra la humanidad» por la muerte de civiles.

🚨 BIG BREAKING from Pakistan



A security post in front of the U.S. Consulate in Karachi has been set on fire.



Additionally, during operations carried out by U.S. forces & Pakistani police, ten civilians were killed and 40 others were injured. pic.twitter.com/ecgAn82fYO — Afghanistan Defense (@AFGDefense) March 1, 2026

Todo

Los ataques recientes han trascendido los objetivos estrictamente militares, impactando severamente en zonas residenciales, infraestructura estratégica y centros de poder político.

Y es que en redes se indica que el balance de daños no militares se divide principalmente en tres frentes:

1-Impactos en Territorio Iraní (Teherán y Provincias)

Debido a la magnitud de la operación aérea, la infraestructura civil ha sufrido daños colaterales masivos así como sedes de Gobierno.

Como se indica arriba el complejo de la oficina del Líder Supremo en Teherán y edificios administrativos en el centro de la capital fueron alcanzados.

Se reportan cortes de energía masivos tras ataques a instalaciones de la red eléctrica y refinerías que, aunque tienen uso militar, abastecen a la población civil.

Además, en ciudades como Isfahán, Shiraz y Mashhad, el uso de armamento pesado en áreas urbanas densas ha provocado el colapso de edificios de viviendas.

Así se explica la alta cifra de víctimas civiles de los más de 200 muertos reportados.

2-Impactos en Países del Golfo (Respuesta de Irán)

🚨 WATCH THIS CAREFULLY 🚨



This is what modern precision warfare looks like.



Footage circulating appears to show a massive penetrating strike hitting a hardened target in Tehran.



The blast force is so intense it lifts 6 lane pavement and sends vehicles 100 feet scattering in… pic.twitter.com/2AYlRS9ugV — A Gene Robinson (@AlBuffalo2nite) February 28, 2026

La represalia iraní se ha dirigido hacia aliados de EE. UU., afectando centros urbanos y económicos:

Dubái (EAU): Misiles iraníes impactaron en zonas turísticas y residenciales. Se han difundido imágenes de daños en rascacielos y áreas cercanas a puertos comerciales.

Manama (Baréin): Se confirmaron impactos en edificios civiles y zonas residenciales. Baréin alberga la Quinta Flota de EE. UU., pero los proyectiles iraníes alcanzaron áreas pobladas fuera de la base.

Kuwait y Catar: Se han reportado daños en infraestructuras logísticas y zonas aledañas a los aeropuertos internacionales debido a la interceptación de misiles que cayeron sobre áreas urbanas.

3-Impactos en Israel

Por otra parte, se indica que si bien el sistema Cúpula de Hierro interceptó la mayoría de los drones y misiles, los fragmentos y algunos proyectiles que lograron pasar impactaron en comunidades del sur y centro del país.

Gran parte de la afectación es psicológica y social, con la población civil permaneciendo en búnkeres de manera intermitente, paralizando la actividad económica y escolar en Tel Aviv y Jerusalén.

🚨🇮🇷🇮🇱 BREAKING: IRANIAN hypersonic missile was so POWERFUL it destroyed an entire building complex in Beit Shemesh pic.twitter.com/BhmPVN8Fze — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) March 1, 2026

Economía

En el rubro de afectaciones a instalaciones y económicas hay cortes severos de internet en Irán y el cierre total del espacio aéreo en el Golfo Pérsico, cancelando miles de vuelos civiles.

E incluso el cierre de mercados bursátiles en la región y un aumento drástico en los precios internacionales del petróleo.

Asimismo, de precisa que el inicio de la «Operación Furia Épica» ha generado una sacudida inmediata en los mercados globales y el transporte:

Petróleo: Los analistas proyectan que el precio del barril de Brent superará los US$100 (un incremento del 37% respecto al cierre anterior).

El riesgo principal radica en el Estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del crudo mundial; un bloqueo prolongado podría elevar los precios hasta los US$130.

Momento en el que se anuncia el asesinato del ayatola Ali Jamenei en la mezquita de Alá.



Jamenei dejó un plan de contingencia para ordenar la sucesión después de su muerte y mantener la respuesta militar al ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán. pic.twitter.com/pzKbY79b8f — Bruno Sgarzini (@brunosgarzini) March 1, 2026

Caos Aéreo: Aerolíneas como Emirates, Qatar Airways y Etihad han suspendido operaciones o desviado rutas para evitar el espacio aéreo del Golfo Pérsico.

Miles de pasajeros han quedado varados debido al cierre de centros de tránsito clave en Medio Oriente.

Mercados: Se espera una apertura volátil este domingo por la noche, con inversores refugiándose en el oro y el dólar, mientras las bolsas asiáticas y europeas anticipan pérdidas.

Militares

Por otra parte, en el ratreos de información web y a reserva de las cifras oficiales e independientes se reporta los siguientes datos:

Como se indica EE.UU e Israel bombarderon en 24 de las 31 provincias de Irán, priorizando el programa nuclear y centros de mando de la Guardia Revolucionaria.

Se confirma la muerte del Ayatolá Alí Jameneí (Líder Supremo), así como del Ministro de Defensa y el jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

EE. UU. ha desplegado bombarderos estratégicos B-2 Spirit y cazas F-22 y F-35 para neutralizar las defensas antiaéreas iraníes.

Se menciona, asimismo un costo estimado para Israel cercano a 5 mil millones de dólares en la primera semana de operaciones (incluyendo movilización y defensa).

Irán

Reino Unido se suma a las acciones contra Irán



Histórica presencia de Reino Unido en Irán y su relación con el petróleo. Participación en operaciones regionales defensivas coordinadas #RegeneracionMx https://t.co/3TKSZWuIId — RegeneraciónMx (@RegeneracionMx) February 28, 2026

Por otra parte, en cuanto a las acciones de Irán se cuentan lanzamientos masivos: Irán ha disparado más de mil 200 proyectiles.

Esto es, incluyendo 550 misiles balísticos y mil drones suicidas contra posiciones en Israel y bases de EE. UU.

Ademas de las 27 bases de EE. UU. bajo fuego se reportaron impactos de drones en los aeropuertos civiles de Abu Dabi y Dubái, resultando en víctimas civiles y daños materiales.

Así, en lo que horriblemente se llama «bajas», se reportan al menos 201 muertos y 747 heridos (incluyendo civiles y militares), arriba indicados y sin bajas del lado de EE.UU.

Tras ataques de EE.UU e Israel, Irán lanza ofensiva regional



Irán ataca 6 países, entre ellos, Israel, Kuwait y Jordania tras bormbardeos «Furia Épica» de EE.UU e Israel en Kabul y unas 20 provincias iranís #RegeneracionMx https://t.co/11mtLiNEbd — RegeneraciónMx (@RegeneracionMx) February 28, 2026

Finalmente, en redes se subrayan los daños en infraestructura aliada en el Golfo, la destrucción de una escuela primaria en Irán, un hospital y 12 instalaciones de energía.

Al tiempo que la situación sigue siendo crítica con una segunda oleada de bombardeos israelíes reportada sobre Teherán este domingo por la mañana.