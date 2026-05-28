Reinauguran monumento a Ho Chi Minh en CDMX

Por Pedro Gellert

El 27 de mayo fue reinaugurado el Monumento a Ho Chi Minh en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El monumento original dedicado al fundador del Vietnam moderno y dirigente histórico de la lucha del pueblo vietnamita fue inaugurado en 2009. Aunque es, con mucho, el más impresionante del país, no es el único monumento de este tipo en México, ya que también existen esculturas de Ho Chi Minh en Acapulco, Guadalajara y en la Embajada de Vietnam en la Ciudad de México.

Asimismo, hay monumentos dedicados al “Tío Ho” en otros países de América Latina, como Brasil, Chile, Cuba, Argentina, Venezuela y la República Dominicana.

La ceremonia en la capital mexicana fue encabezada por el embajador de Vietnam en México, Nguyen Van Hai, y contó con la participación del escultor del monumento, Pedro Ramírez Ponzanelli; funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de Relaciones Exteriores; diputados integrantes del Grupo de Amistad México-Vietnam en San Lázaro; dirigentes de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Comunista de México; así como amigos de Vietnam y miembros de la comunidad vietnamita residente en México.

Ho Chi Minh (1890-1969) es ampliamente reconocido en el mundo por haber sido el máximo dirigente de la lucha por la liberación nacional y la reunificación de Vietnam, proceso que culminó con el histórico triunfo del 30 de abril de 1975.

Dirigió la Revolución de Agosto de 1945, que condujo a la fundación de la República Democrática de Vietnam, de la cual se convirtió en su primer presidente. Posteriormente encabezó la guerra de resistencia que derrotó al colonialismo francés en Dien Bien Phu en 1954 y sentó las bases para la victoria contra Estados Unidos y la liberación del sur del país.

Hoy, Vietnam es una nación próspera y dinámica, con una de las tasas de crecimiento económico más altas del mundo. Ese exitoso proyecto nacional es, en gran medida, resultado del pensamiento y la obra de Ho Chi Minh, quien supo fusionar las reivindicaciones anticoloniales del pueblo vietnamita con una perspectiva socialista.

Los visitantes del Centro Histórico de la Ciudad de México no deberían dejar pasar la oportunidad de conocer este hermoso monumento, ubicado en el Jardín de la Libertad de los Pueblos, sobre la avenida 20 de Noviembre, esquina con el Callejón Flamencos, a unos pasos de la estación Pino Suárez del Metro. Difícilmente saldrán decepcionados.