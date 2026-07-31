Detienen a “el R1”, por el Homicidio de Carlos Manzo

El Gabinete de Seguridad capturó a Ramón Ángel “N”, alias “el R1”, presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo en Uruapan

Regeneración, 31 de julio de 2026.– El Gabinete de Seguridad ejecutó un exitoso despliegue operativo en Atotonilco el Alto, Jalisco.

Durante la intervención, las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano detuvieron a Ramón Ángel “N”, alias “el R1”.

El sujeto es identificado como el principal autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo.

Las investigaciones confirman que el arrestado ordenó y financió directamente el ataque armado.

Por su parte, las instituciones de inteligencia mantuvieron un riguroso cerco técnico durante meses.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó la importancia de combatir la impunidad en el país.

Asimismo, el secretario Omar García Harfuch ratificó que “no iba a haber impunidad en este caso”.

Esta acción coordinada representa un avance decisivo en la desarticulación criminal.

Redes de extorsión y desmantelamiento de la estructura delictiva

Paralelamente, la célula criminal liderada por el imputado mantenía operaciones en diversos municipios de Michoacán.

El grupo delictivo ejercía el control sobre rutas estratégicas de narcotráfico y extorsión.

Las pesquisas revelaron afectaciones severas a productores de aguacate y limón.

Adicionalmente, los delincuentes realizaban cobro de piso a comerciantes, ganaderos y transportistas.

En consecuencia, el desmantelamiento de este grupo reduce sus capacidades de mando y financiamiento.

Las autoridades confirmaron que suman 31 personas vinculadas a proceso penal.

El titular de Seguridad Pública afirmó que “se combate la impunidad, y se permite brindar justicia”.

Filtración de información y líneas de investigación complementarias

De igual forma, el trabajo forense permitió identificar filtraciones de información dentro del municipio.

Un trabajador municipal, identificado como Samuel “N”, proporcionó datos sobre la agenda del edil.

La información recabada facilitó la planeación del atentado perpetrado en noviembre pasado.

Por esta razón, las autoridades mantendrán operaciones para detener a todos los colaboradores.

Finalmente, las investigaciones vinculan a la célula criminal con el feminicidio de la joven Valeria Márquez.

El secretario de Seguridad detalló que el hecho “está relacionado con Francisco ‘N’, expareja de la víctima”.

El sospechoso es hijo del líder criminal y permanece prófugo de la justicia federal.

Por último, la Fiscalía mantendrá las indagatorias abiertas para capturar a más implicados.