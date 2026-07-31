Jefa Clara Presenta Plan Integral de Obras en Milpa Alta

Brugada anunció obras de repavimentación, agua potable, salud y movilidad para San Bartolomé Xicomulco en Milpa Alta

Regeneración, 31 de julio de 2026.– La jefa de Gobierno encabezó la jornada del programa Casa por Casa en San Bartolomé Xicomulco.

Durante el encuentro, la mandataria capitalina prometió la repavimentación de más de 45 kilómetros de carreteras.

Esta acción estratégica iniciará en octubre con el tramo que conecta la cabecera con Xicomulco.

Asimismo, el Gobierno capitalino convocará a una asamblea especial para atender el desabasto de agua potable.

En este contexto, Brugada destacó la importancia de garantizar derechos fundamentales en la demarcación.

Clara Brugada afirmó que “hay una obligación del Gobierno de la ciudad de atender a los pueblos originarios”.

Adicionalmente, técnicos gubernamentales revisarán diversas alternativas para mejorar la calidad del suministro hídrico.

Las autoridades locales definirán los calendarios de obra en conjunto con los vecinos de la zona.

Fortalecimiento de la salud, el deporte y la seguridad

Por otro lado, la administración capitalina instruyó ampliar los horarios de atención en el centro médico local.

Las familias contarán con servicio médico integral durante las tardes y los fines de semana.

Además, un comité vecinal de supervisión vigilará el constante abastecimiento de medicinas.

La zona tendrá una unidad del ERUM y motoambulancias para agilizar las emergencias médicas.

De manera complementaria, el Gobierno impulsará una sólida estrategia deportiva comunitaria en la alcaldía.

La mandataria señaló: “Si tenemos propuestas de canchas podemos hacer más y sobre todo un plan deportivo de Milpa Alta”.

Paralelamente, se construirán senderos seguros con iluminación sobre avenidas principales como Juárez y Madero.

Estas intervenciones urbanas buscan disminuir la incidencia delictiva y brindar protección a los peatones.

Impulso a la educación, el transporte y la gestión pública

Por su parte, los planteles educativos recibirán recursos económicos mediante el programa “1, 2, 3 por Mi Escuela”.

El presupuesto asignado servirá para realizar obras urgentes de mantenimiento e infraestructura escolar.

De igual forma, la secretaría correspondiente renovará el transporte con 10 nuevas unidades de RTP.

En materia de movilidad, la población participará en una consulta ciudadana sobre el Cablebús.

Sobre este tema, el secretario Tomás Pliego Calvo reportó la atención de 335 solicitudes de servicios locales.

El funcionario precisó que el programa gubernamental ha visitado más de 380 mil viviendas en la capital.

A su vez, el alcalde Octavio Rivero Villaseñor celebró la constante coordinación entre ambos gobiernos.

Finalmente, las autoridades reafirmaron su compromiso para impulsar proyectos de desarrollo en los pueblos originarios.