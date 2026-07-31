INE Busca Detectar Candidaturas con posibles Vínculos Criminales

El Instituto Nacional Electoral creó Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas. Detectarán antecedentes vinculados al crimen

Regneración, 30 de julio de 2026.– El Instituto Nacional Electoral integró formalmente la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas para los próximos procesos.

Este nuevo órgano busca detectar aspirantes con perfiles de riesgo o antecedentes relacionados con actividades ilícitas.

La conformación responde directamente al cumplimiento de las recientes reformas constitucionales aprobadas por el Poder Legislativo.

La comisión estará presidida por el consejero Arturo Chávez junto a sus colegas Norma de la Cruz y Uuc-kib Espadas.

En este sentido, los integrantes trabajarán en colaboración directa con dependencias federales de seguridad e inteligencia financiera.

La Dirección Jurídica del instituto asumirá la coordinación operativa para garantizar el flujo de la información oficial.

Por esta razón, los representantes de los partidos políticos quedaron excluidos deliberadamente del trabajo interno de la comisión.

Las agrupaciones políticas mantendrán la responsabilidad final de decidir la inscripción de sus postulantes a cargos públicos.

Debate interno entre consejeros y advertencias operativas

La votación para aprobar el acuerdo generó diversas posturas técnicas durante la sesión del Consejo General del instituto.

El consejero Arturo Castillo votó en contra al señalar un rebase en el número de comisiones permitido.

Asimismo, otros integrantes advirtieron sobre los posibles riesgos de asumir funciones de evaluación en materia de seguridad.

La institución debe evitar colocarse en una postura vulnerable ante la opinión pública por faltas de objetividad.

A este respecto, uno de los consejeros enfatizó las limitaciones competenciales de la autoridad electoral en estos temas.

“La detección de vínculos de aspirantes con la delincuencia organizada es tarea del Estado, no del INE”, afirmó Martín Faz.

De igual manera, la consejera Carla Humphrey expresó sus reservas sobre el alcance práctico que tendrá esta medida.

La funcionaria señaló que vigilará el desempeño operativo para evitar que el órgano se vuelva una oficina recepcionista.

Delimitación de responsabilidades y papel de las dirigencias

La autoridad electoral aclaró que el filtro institucional no sustituye las obligaciones legales de las organizaciones partidistas.

Las cúpulas partidarias deberán asumir el costo político de postular perfiles señalados por las autoridades correspondientes.

El mecanismo de verificación recopilará reportes de inteligencia para entregarlos oportunamente a cada representación partidaria.

De esta forma, el organismo electoral busca prevenir la infiltración del crimen organizado dentro del sistema democrático.

Al respecto, la máxima autoridad del órgano electoral fijó la postura institucional sobre el alcance final del proyecto.

“La responsabilidad de postular a determinada candidatura es exclusivamente de los partidos políticos”, subrayó la consejera presidenta Guadalupe Taddei.

Por último, el INE continuará afinando los protocolos de colaboración con las dependencias del Gobierno de México.

Las mesas de trabajo técnico comenzarán sus actividades de manera inmediata para cubrir los vacíos normativos existentes.