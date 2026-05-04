Trump «ayudará a liberar» a barcos en el estrecho de Ormuz

Trump afirma que cualquier interferencia con la operación, que comenzará el lunes, «tendrá que ser tratada con firmeza»

Regeneración, 4 de mayo 2026– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país «ayudará a liberar «a los barcos atrapados en el estrecho de Ormuz a partir del lunes, indicando que su administración actuará para romper el bloqueo iraní de esta importante ruta marítima.

💥‼️🚨 ÚLTIMA HORA: Trump anuncia que EE.UU. lanzará el “Proyecto Libertad” el lunes para escoltar barcos varados fuera del Estrecho de Ormuz. pic.twitter.com/omHfbeNmJC — cryptocapo (@CryptocapoOO) May 3, 2026

Proyecto Libertad

Trump anunció el domingo el inicio de la campaña, llamada Proyecto Libertad, a solicitud de las naciones cuyos barcos están varados en el estrecho.

“Por el bien de Irán, Oriente Medio y Estados Unidos, les hemos dicho a estos países que guiaremos a sus barcos para que salgan de forma segura de estas vías marítimas restringidas.

De modo que puedan continuar con sus negocios con libertad y eficacia”, manifestó Trump en un mensaje en Truth Social.

“Muchos de estos barcos se están quedando sin alimentos y sin todo lo demás necesario para que las tripulaciones…

…en su gran número, puedan permanecer a bordo de forma sana e higiénica”, comentó Trump.

🚨 El presidente Trump anuncia "PROYECTO LIBERTAD" para escoltar con fuerza y sacar todos los barcos inocentes a través del Estrecho de Ormuz, mientras continúan las negociaciones con Irán



"Proyecto Libertad, comenzará el lunes por la mañana, hora de Medio Oriente." 🇺🇸 pic.twitter.com/4OwoSymXIK — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) May 3, 2026

Alto el fuego

Si Irán responde con resistencia, esta acción podría poner en peligro el frágil alto el fuego que se estableció el 7 de abril.

Ebrahim Azizi, líder de la Comisión de Seguridad Nacional iraní, declaró que cualquier «intervención estadounidense» sería considerada una infracción a la tregua.

“¡El estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico no se gestionarían según las publicaciones delirantes de Trump!

¡Nadie creería en los escenarios del juego de culpas!”, expresó Azizi en un mensaje en X.

Acción estadounidense

Negar Mortazavi es analista del Centro de Política Internacional.

Mencionó que Irán no interpretaría la acción estadounidense de escoltar barcos fuera del estrecho como una misión humanitaria.

“Esto también va a acercar a las fuerzas y los recursos estadounidenses al alcance de los disparos en Irán…

…potencialmente, si se trata de una misión de escolta”, explicó Mortazavi a Al Jazeera en una entrevista televisiva.

ATENCIÓN: Irán en modo “falso duro” contra Trump.



Irán amenaza con atacar barcos estadounidenses que ayuden a cruzar el Estrecho de Ormuz…



¡Pero ya fallaron!



Dos buques mercantes estadounidenses acaban de pasar con éxito.



Trump activó el Proyecto Libertad: operación… pic.twitter.com/t64MaHORc8 — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) May 4, 2026

Amenaza

“Así que no sé si esto es una amenaza. ¿Es una táctica de negociación?… ¿O es realmente el plan del presidente?

Es decir, sabemos, y Teherán también lo sospechaba, que podría haber una escalada de algún tipo. No sé si esto podría serlo.”

Trump indicó el domingo que aún hay esperanza de una solución diplomática a la crisis.

“Soy plenamente consciente de que mis representantes están manteniendo conversaciones muy positivas con Irán.

Trump lanza el Proyecto Libertad para escoltar buques en el Estrecho de Ormuz#ProyectoLibertad #donaldtrump #Ormuz pic.twitter.com/2M8M44mUFw — NX Noticias (@NXNoticias) May 3, 2026

Conversaciones

Y de que estas conversaciones podrían conducir a algo muy positivo para todos”, expresó en Truth Social.

“El movimiento Ship simplemente pretende liberar a personas, empresas y países que no han hecho absolutamente nada malo; son víctimas de las circunstancias.”

Trump considera que el plan de Irán es inaceptable.

“No es aceptable para mí. Lo he estudiado; lo he estudiado todo, y no es aceptable”, afirmó Trump a Kan, la cadena pública israelí.

El mandatario estadounidense también había insinuado previamente que busca causar más daño a Irán antes de que termine el conflicto.

Plan

“Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable.

Ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años”, escribió el sábado.

Irán ha desafiado las palabras de Trump, advirtiendo que se protegerá de cualquier agresión.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán declaró estar «totalmente lista» para responder a cualquier «acción imprudente o aventura» por parte de Washington.