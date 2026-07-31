Secretaría de las Mujeres Impulsa Políticas Públicas para Afromexicanas

Secretaría de las Mujeres e INPI preparan políticas focalizadas para la población afromexicana. Entregaron reconocimiento a 10 mujeres

Regeneración, 30 de julio de 2026.– La Secretaría de las Mujeres avanza en la recolección de información sobre las mujeres afromexicanas en el país.

La dependencia busca generar documentación precisa para diseñar políticas públicas capaces de atender sus necesidades específicas.

Ingrid Gómez Saracíbar encabezó la entrega de reconocimientos a diez lideresas afromexicanas por su destacada trayectoria social.

El acto público se llevó a cabo en el Complejo Cultural Los Pinos para visibilizar sus aportes comunitarios.

En este contexto, la subsecretaria de la dependencia estatal precisó los objetivos operacionales de esta recolección de datos.

“Contar con información segmentada permitirá desarrollar acciones más eficaces para este sector de la población”, afirmó Gómez Saracíbar.

De manera paralela, las autoridades revelaron que en México un millón seiscientas mil mujeres se autorreconocen como afromexicanas.

Esta cifra demográfica representa exactamente el dos punto cuatro por ciento del total de la población femenina nacional.

Coordinación interinstitucional y proceso de consulta previa

La institución trabaja coordinadamente con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en diversas iniciativas legislativas prioritarias.

Las dependencias organizan activamente las consultas para la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

El gobierno federal otorga seguimiento continuo a los planes de justicia dirigidos hacia la población afrodescendiente del país.

La nueva normatividad incorporará un capítulo específico destinado a salvaguardar plenamente a niñas, jóvenes y mujeres adultas.

A este respecto, el director general del instituto vinculó el certamen con los recientes avances del marco normativo.

“Este reconocimiento es congruente con la reforma constitucional que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos”, destacó Regino Montes.

Asimismo, el funcionario federal convocó a todas las comunidades a sumarse activamente al proceso de diálogo en curso.

“Queremos convocar a todas las mujeres afromexicanas para que se sumen a este proceso”, enfatizó Adelfo Regino Montes.

Galardón nacional y reconocimiento al liderazgo comunitario

La entrega de incentivos se enmarcó dentro de la Cuarta Edición del Premio Nacional de Derechos Humanos. Las autoridades reconocieron públicamente las acciones orientadas a erradicar brechas de género y prevenir la violencia cotidiana.

Las lideresas galardonadas provienen de diversos estados como Oaxaca, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz y Ciudad de México.

Cada una destaca por salvaguardar manifestaciones culturales ancestrales y promover la justicia social en sus regiones.

Siguiendo esta línea, las autoridades reafirmaron la importancia de preservar las formas organizativas tradicionales en los territorios.

Los colectivos galardonados han impulsado históricamente agendas comunitarias para transformar la realidad social en sus entidades.

Por último, el evento concluyó reafirmando el compromiso gubernamental de alcanzar la paz y la justicia territorial.