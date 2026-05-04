Banco Mundial: Energía sube 24% en 2026 por la guerra

Materias primas suben 16%, si la guerra persiste, 45 millones de personas se podrían ver orilladas a una crisis alimentaria

Regeneración, 4 de mayo 2026– Según el informe más reciente del Banco Mundial (BM), titulado “Perspectivas de los mercados de productos básicos”, se prevé un aumento del 24% en el valor de las exportaciones de energía para 2026, debido al conflicto entre Irán y Estados Unidos.

Informe

Además, el informe menciona que las materias primas aumentarán un 16% en promedio, lo que representa un 25% más de lo que se había anticipado a comienzos de año.

Las estimaciones de la organización internacional dependen de una posible reducción en las tensiones.

Esto incluye la posible resolución del bloqueo en el estrecho de Ormuz, considerado el principal factor detrás de «las interrupciones en el comercio de materias primas».

Los números proyectados suponen que el estrecho se abrirá en mayo, seguido de una normalización en el volumen de tráfico marítimo en esa área hacia octubre.

Mercado

También se ha visto afectado el mercado de fertilizantes, que anticipa un aumento de los costos anuales del 31%.

Por otro lado, se observó un «amplio abastecimiento de granos «antes del conflicto, y la región del Golfo tiene un «rol más limitado en el comercio alimentario».

Se prevé que el aumento en el precio de estos productos sea leve, alrededor del 2%.

Históricamente, un posible bloqueo del estrecho ha sido considerado «un grave riesgo para la disponibilidad de materias primas», algo que el BM ya había advertido en 2023.

Negociaciones

Lamentaron que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán «no han logrado mitigar la falta de suministros de petróleo».

Desde el BM indican que «la intensidad del shock actual» dependerá de dos elementos:

El impacto en la producción en el Medio Oriente y «el tiempo y el alcance del regreso de los volúmenes comerciales en el estrecho de Ormuz».

Sin embargo, reconocieron que el análisis actual enfrenta una «creciente incertidumbre».

Precios

También es importante señalar que para 2027 se espera una caída en los precios, con un pronóstico de una reducción del 12% en el valor de los productos básicos.

Esto incluye una disminución del costo de la energía, que el BM estimó en un 17%.

El informe del BM también profundiza en las repercusiones macroeconómicas para los mercados emergentes y las economías en desarrollo.

Estas últimas se están proyectando con resultados menos favorables que los inicialmente previstos:

Un 3,6%, que son cuatro décimas por debajo de lo que se había estimado en enero de este año.

Impacto

“El impacto del conflicto ha disminuido las perspectivas de crecimiento material”, señala el informe.

También se menciona que la “contraparte” de esto es una inflación más alta.

Si el conflicto no se resuelve rápidamente, los precios podrían generar «interrupciones graves», con una inflación promedio que oscilaría entre el 5,3% y el 5,8%.

Inseguridad alimentaria

Asimismo, se advierte sobre la inseguridad alimentaria, ya que el conflicto en el Medio Oriente «amenaza con agravar» la accesibilidad a los alimentos a nivel global.

Adicionalmente, el bloqueo del estrecho de Ormuz ha perjudicado las rutas de suministro para los países que dependen de las importaciones alimentarias.

De acuerdo con el BM, si la guerra continúa y el precio del petróleo alcanza los 100 dólares por barril, 45 millones de personas podrían enfrentar problemas por falta de alimentos.