Milei:No Ingreso de Extranjeros que Expresan Odio hacia Argentina

El presidente firmó un decreto para expulsar a extranjeros que vulneren símbolos patrios. La medida coincide con fuertes protestas sociales

Regeneración, 30 de julio de 2026.– El presidente Javier Milei firmó un decreto oficial para denegar la entrada o expulsar a extranjeros de Argentina.

La medida aplica a quienes difundan odio, discriminación o vulneren deliberadamente los símbolos patrios del país.

La normativa presidencial fue anunciada durante una jornada de intensa contestación social y denuncias por injerencia externa.

Dicha crisis ocurrió tras la visita de la titular del Fondo Monetario Internacional a la Casa Rosada.

En este marco, la medida ejecutiva busca limitar expresiones que atenten contra la nacionalidad o la soberanía.

Se dispuso “rechazar el ingreso y expulsar del país a extranjeros que promuevan mensajes de odio”, estipula el decreto.

Mientras tanto, diversos sectores ciudadanos manifestaron su firme rechazo a las recientes decisiones tomadas por el Ejecutivo.

La presencia de funcionarios internacionales en sedes de empresas estatales provocó fuertes protestas territoriales en el interior.

Reforma del Banco Central y restricciones al financiamiento

El presidente anunció en cadena nacional la presentación de un proyecto para modificar la estructura monetaria nacional.

La iniciativa contempla reformas profundas a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.

El texto legislativo busca establecer la estabilidad de la moneda como la misión exclusiva de la entidad.

Asimismo, la propuesta prohíbe explícitamente el financiamiento del Tesoro mediante emisión monetaria o compra de títulos.

Por su parte, el gobierno sostiene que la reforma garantizará una verdadera independencia funcional frente a administraciones futuras.

La norma estipula que el organismo “tiene por finalidad promover la estabilidad monetaria y la estabilidad financiera”, señala el proyecto.

De igual manera, el documento exige mayorías calificadas en el Congreso para remover a las autoridades del organismo.

Esta cláusula legal pretende blindar la política económica ante eventuales cambios en la conducción política del país.

Proyección regional de ultraderecha y política exterior

Analistas políticos señalan que el mandatario busca consolidar una alianza de extrema derecha en el continente.

Sus recientes viajes internacionales y encuentros con figuras de la región confirman dicha estrategia geopolítica.

La agenda diplomática del Ejecutivo prioriza alianzas ideológicas con líderes conservadores y referentes del sector tecnológico.

Analistas afirman que estas giras forman parte de una cruzada política global coordinada desde el exterior.

Respecto a este comportamiento, expertos en política internacional han cuestionado la orientación de la diplomacia argentina actual.

“Nunca vi a Milei mostrar mucho interés en las visitas oficiales a otros países”, afirmó Juan Gabriel Tokatlian.

Finalmente, la oposición interna advierte sobre el impacto negativo que genera esta postura en las relaciones bilaterales.