Elefante cautivo causa estragos y vuelca coches en Kerala

El elefante atacó varios coches y motocicletas aparcados cerca del templo. La víctima fue, identificada como Vishnu, de Kollam

Regeneración, 4 de mayo 2026– Un elefante mató a una persona e hirió a otra tras causar estragos en Kerala el 1 de mayo. El incidente ocurrió después de que el elefante, que se encontraba en cautiverio y había sido llevado a un templo en Kidangoor, Angamaly, cerca de Kochi, se volviera violento.

A captive elephant went on a rampage near a temple in Angamaly, Kerala, India killing a 40-year-old truck driver and injuring its mahout. The animal damaged vehicles and parts of the temple before being sedated by forest officials after hours of chaos. pic.twitter.com/QOz4m9MWMG — Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 2, 2026

Video

El video del elefante, que se viralizó en las redes sociales, muestra cómo vuelca un auto y arranca un árbol, además de dañar motocicletas y otras propiedades.

Un agente de la comisaría de Angamaly informó que el incidente le costó la vida al conductor del camión que transportaba al elefante y dejó a su cuidador principal gravemente herido.

El elefante, Mayyanad Parthasarathy, había sido trasladado desde Kollam a un templo en Angamaly el viernes.

Al llegar al templo Kidangoor Mahavishnu, se escapó y causó estragos, según informaron los medios de comunicación.

An elephant at a temple festival in the southern Indian state of Kerala turned violent, killing at least one person and damaging several vehicles pic.twitter.com/pxdy5DVYR0 — Reuters (@Reuters) May 3, 2026

Automóvil

Un video que circula en redes sociales muestra al elefante levantando un automóvil Maruti Swift y estrellándolo repetidamente contra el suelo, destruyéndolo por completo.

También se le ve arrastrando un árbol arrancado de raíz. El elefante atacó varios autos y motocicletas estacionados cerca del templo.

El caos provocó la muerte de un conductor que intentó controlar al animal.

La víctima, identificada como Vishnu, de Kollam, falleció en el acto, según informaron las autoridades.

Tratamiento

El mahout, identificado como Pradeep, también fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir tratamiento, donde, según se informa, se está recuperando.

Se tardó más de una hora en neutralizar y capturar al elefante.

Personal del Escuadrón de Elefantes del Departamento Forestal intentó capturar al gigante antes de que intentara alejarse de las zonas del templo y dirigirse hacia áreas pobladas.

Más tarde, alrededor del mediodía, más de dos horas después de que el elefante se volviera agresivo, un veterinario lo tranquilizó.

Sin embargo, poco después de ser sedado, el animal se agitó brevemente y volcó otro vehículo dentro del recinto del templo.