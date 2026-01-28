Día del Holocausto: 81 años de la liberación de Auschwitz

La UNESCO conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto para luchar contra el odio, el racismo y la intolerancia
Regeneración, 27 de enero de 2026.– El 27 de enero de 2026 marca el 81 aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau.
Este sitio fue el mayor centro de exterminio nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Las tropas soviéticas liberaron este campo de concentración en el año 1945.
La UNESCO rinde tributo anualmente a los seis millones de judíos asesinados. También se honra la memoria de todas las víctimas de la barbarie nazi.
Esta fecha representa un momento de recogimiento universal y reflexión profunda. El objetivo es ratificar el compromiso global contra el antisemitismo y el racismo.
Memoria por la dignidad y los derechos
El tema de este año se centra en la dignidad y los derechos humanos. El Holocausto ocurrió tras el colapso total de las garantías legales fundamentales. Las leyes se utilizaron para señalar, excluir y discriminar a grupos específicos.
La UNESCO es el organismo encargado de promover la enseñanza sobre estos hechos. Su labor busca combatir el discurso de odio en todas sus formas actuales.
El Director General, Khaled El-Enany, enfatiza la necesidad de una vigilancia constante hoy. El odio hacia el otro representa un peligro vigente para la paz mundial.
Educación frente al discurso de odio
La organización aporta herramientas pedagógicas a docentes de diversas regiones del mundo. Recientemente se realizaron talleres de formación en el propio sitio de Auschwitz-Birkenau. Participaron educadores provenientes de doce países de África, Asia y América Latina.
La UNESCO fomenta la preservación del patrimonio documental del Holocausto. El Registro de la Memoria del Mundo protege testimonios esenciales de la historia.
Se busca que las nuevas generaciones comprendan las consecuencias de la intolerancia. La educación es el arma principal contra el resurgimiento de ideologías violentas.
Nuevos desafíos tecnológicos
Los discursos de odio aumentan actualmente de manera alarmante en entornos digitales. Las nuevas herramientas de comunicación aceleran la difusión de mensajes peligrosos y discriminatorios. Incluso la inteligencia artificial presenta desafíos para la veracidad de la memoria histórica.
Existen programas internacionales para desmontar prejuicios en las aulas escolares. La colaboración con la Comisión Europea refuerza estas estrategias de formación docente.
El deber de memoria implica una responsabilidad activa frente a la exclusión. Recordar es un acto necesario para proteger la dignidad de toda la humanidad.