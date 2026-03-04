EE.UU por escoltar buques petroleros, Irán dice haber atacado a 10

2 mil objetivos alcanzados por EE.UU en Irán. Los golpes más fuertes están por venir: Marco Rubio. Irán proclama control del estrecho de Ormuz

Regeneración, 3 de marzo de 2026. En redes destacan que Irán proclamó que el Estrecho de Ormuz está cerrado y bajo control absoluto tras ataques a buques en la zona.

E incluso revelaron que al menos 10 petroleros que «ignoraron las advertencias» de no cruzar el estrecho han sido alcanzados por misiles y drones, quedando incendiados o dañados.

Además de reiterar que cualquier buque que intente cruzar el estrecho será atacado, amenazando con «incendiar» los barcos.

Irán

Así se describe que el estrecho está bajo plena vigilancia, operando con drones y unidades navales.

Irán dice que no permitirán que salga «ni una sola gota de petróleo» en represalia por ataques de EE.UU. e Israel en la región.

Considerándolo una zona de exclusión en respuesta a ataques previos de Estados Unidos e Israel.

🚨 ÚLTIMA HORA: Irán afirma que el Estrecho de Ormuz está bajo supervisión total de sus fuerzas navales.pic.twitter.com/VBtJ1EGypB — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) March 3, 2026

Lo cierto es que el tránsito comercial a través del estrecho se ha detenido casi por completo y porque las aseguradoras cancelaron la cobertura de riesgo de guerra para la región.

Sin embargo, el Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) sostiene que el estrecho permanece abierto bajo el derecho internacional.

Aunque reconoce una reducción drástica del tráfico de aproximadamente un 70%, de esta vía marítima estratégica por la que transita el 20% del petróleo mundial.

Ofensiva de EE.UU

La respuesta de ha sido contundente ante las acciones de Irán en el Estrecho de Ormuz. Hasta el 3 de marzo de 2026, las medidas principales incluyen:

🚢⚠️ #AsiaOccidental | ¿Por qué todo el mundo habla del estrecho de #Ormuz?



Por este corredor marítimo de apenas 33 km pasa cerca de una quinta parte del petróleo que se consume en el planeta. Si se bloquea, el impacto no sería regional… sería global.



Irán ha insinuado esa… pic.twitter.com/R5PUl6bh88 — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) March 4, 2026

Como se indica arriba, Trump anunció que la Armada de EE. UU. (US Navy) comenzará a escoltar petroleros a través del Estrecho de Ormuz de ser necesario.

Esto, para garantizar el «libre flujo de energía al mundo».

El gobierno estadounidense ha ordenado a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) ofrecer seguros contra riesgos políticos y garantías financieras.

La anterior medida, para todo el comercio marítimo en el Golfo a un costo razonable, buscando mitigar el impacto de la cancelación de coberturas por aseguradoras privadas.

Además, EE. UU. afirma haber alcanzado casi 2 mil objetivos en Irán tras cuatro días de operación militar conjunta con Israel.

La administración instó a los barcos comerciales a evitar navegar por el Golfo Pérsico mientras persista la inestabilidad.

Y, por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que «los golpes más duros están por venir».