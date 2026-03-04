En abril inicia credencialización del Servicio Universal de Salud

Digitalización de todos los procesos para un mejor sistema de salud. Expediente médico digital y atención general: Sheinbaum

Regeneración, 3 de marzo de 2026. La presidenta Sheinbaum resaltó la credencialización del Servicio Universal de Salud, que inicia en abril. El objetivo es que al final de su gobierno se cuente con un mejor sistema, en el que las mexicanas y mexicanos cuenten con una identidad de salud.

Como se sabe, para recibir atención en cualquiera de los sistemas públicos: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS Bienestar.

Así como los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud.

“La credencial nos va a permitir digitalizar todos los procesos y tener un mejor sistema de salud, todavía del que estamos construyendo.

«¿Quién se va a encargar de la credencialización? conjuntamente Secretaría de Salud con Secretaría de Bienestar.

«….Bienestar nos va a ayudar al proceso de credencialización junto a la Secretaría de Salud”, destacó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, dijo.

Fuerte salud

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que el Servicio Universal de Salud también significa el fortalecimiento del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar.

Esto, para que las mexicanas y mexicanos se atiendan en cualquiera de los tres sistemas. A través de un sistema de compensación y con un expediente médico digital.

“Nuestro objetivo es hacer un sistema nacional de salud, obviamente lo primero es el fortalecimiento del sistema de salud, eso significa el fortalecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social…»

«…, más hospitales…centros de salud…médicos, personal de salud, que lleguen los medicamentos a tiempo a todos los lugares…»

«…, que el trabajo de los médicos sea preciso, amable, digno a todas y todos los derechohabientes.

“Y todo el programa de prevención de la salud, de igual manera el ISSSTE y de igual manera el IMSS Bienestar…

«a los estados que no están en el IMSS Bienestar les corresponde el fortalecimiento de su sistema de salud”, agregó.

Foto

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que la credencialización se llevará a cabo de acuerdo con un calendario por letra y por edad, que se presentará próximamente.

Para ello, se instalarán 2 mil 898 módulos, se contará con 9 mil 791 operadores, mil 706 supervisores y 5 mil 766 servidores de la nación como personal de apoyo.

Además, en los 32 estados, mil 76 personas coordinan los trabajos de capacitación en el sistema de registro.

Y destacó que, seis semanas posteriores al registro se hará entrega de la versión física de la credencial y automáticamente se habilitará su credencial digital.

Recordó que para obtener la Credencial Universal de Salud es necesario presentar identificación oficial con fotografía o documento probatorio de identidad, CURP certificada, comprobante de domicilio con una vigencia no mayor de 6 meses.

Asimismo, para los menores de 18 años deberán de llevar acta de nacimiento, CURP, identificación de la madre, padre o tutor.