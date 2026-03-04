FMF celebra cuenta regresiva de 100 días para el Mundial 2026

El Empire State Building e iluminó con los colores de México, EE. UU. y Canadá, en un acto pre-inaugural para el Mundial

Regeneración, 3 de marzo 2026– La Federación Mexicana de Fútbol (FMF), representada por su Secretario General, Iñigo Riestra López, estuvo presente en una ceremonia simbólica en el Empire State Building de Nueva York, con la finalidad de marcar la cuenta atrás de 100 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Evento trilateral

Durante el evento, las luces del famoso rascacielos brillaron con los tonos de las banderas de Estados Unidos, Canadá y México.

Esto simboliza la unión y la celebración compartida de esta ocasión histórica en la que los tres países serán los anfitriones.

Las mascotas del torneo, Maple, Zayu y Clutch, se unieron a los representantes de cada nación durante esta ceremonia.

Añadiendo un elemento divertido y representativo que captura la emoción y la identidad del Mundial 2026.

Figuras presentes

Estuvieron presentes en la ceremonia figuras destacadas del fútbol internacional:

Iñigo Riestra López (FMF)

Alex Lasry (CEO del Comité Organizador Nueva York–Nueva Jersey)

Peter Augruso (Presidente de Canada Soccer)

JT Batson (CEO y Secretario General de la Federación de Fútbol de Estados Unidos)

Todos los representantes se fotografiaron frente al Empire State Building iluminado.

Momento significativo

Capturaron un momento significativo que oficialmente dio inicio a los 100 días previos al comienzo del torneo, resaltando la colaboración entre los tres países anfitriones.

La participación de la FMF en este evento reafirma el compromiso de México con la organización del Mundial.

Esto demostró que el país está totalmente involucrado en asegurar que el torneo sea exitoso y seguro tanto para los jugadores como para los fans.

Valores del futbol

Además de la celebración, la FMF enfatizó que la ocasión refuerza la promoción de los valores del fútbol.

Faltan 100 días para el mundial pic.twitter.com/gCcPG3U0Yq — Flori🌸🧉🪬🦋 (@FloriLove83) March 4, 2026

Estos se comprenden como herramientas para la inclusión, la unidad y la proyección internacional, que serán los pilares de la organización del Mundial 2026.