Se disparan precios de petróleo y gas por guerra en Medio Oriente

Petróleo: Gobierno de Sheinbaum protege bajos precios de gasolinas y gas. Sacudida en mercados energéticos por cierre de estrecho de Ormuz

Regeneración, 3 de marzo 2026– A partir del 3 de marzo de 2026, la escalada militar entre Irán, Israel y Estados Unidos ha provocado una fuerte sacudida en los mercados energéticos globales, disparando los precios y amenazando las rutas de suministro más críticas del mundo.

Y es que el Petróleo Brent, el precio de referencia internacional, saltó aproximadamente un 5%, estableciéndose en torno a los $81.40 dólares por barril en reporte de The New York Times.

Por otra parte, la Mezcla Mexicana superó la barrera de los $70 dólares por barril, atajó Bloomberg Línea.

Precios

El precio del gas natural licuado (GNL) en Asia se disparó un 45% tras ataques reportados a instalaciones de QatarEnergy, apunta la BBC de Londres.

Gasolina en EE. UU.: El promedio nacional subió a $3.11 dólares por galón, el mayor salto en un solo día desde la invasión a Ucrania (NBC News).

Se han reportado daños en la refinería Ras Tanura de Saudi Aramco por drones interceptados, lo que aumenta el temor a una interrupción prolongada en la producción de los países del Golfo (DW).

Aunque Irán vende el 90% de su petróleo a China, el conflicto pone en riesgo su capacidad de producción de 3.5 millones de barriles diarios.

Receso

Si el conflicto se extiende o el cierre de Ormuz persiste, analistas advierten que el petróleo podría superar los $100 o incluso $110 dólares por barril, lo que garantizaría una recesión mundial.

Intervención de EE. UU.: El presidente Trump ha indicado que la Marina estadounidense podría comenzar a escoltar petroleros para intentar estabilizar el suministro, aunque los mercados siguen en alta volatilidad (NBC News)

El lunes, una empresa energética estatal de Qatar, uno de los principales exportadores de gas natural del mundo, suspendió la producción de gas natural licuado y productos similares luego de ataques militares a dos de sus instalaciones.

Esto después que la refinería de petróleo más grande de Arabia Saudí suspendiera sus operaciones debido a un ataque iraní con drones.

Además, la producción de petróleo también fue suspendida en el Kurdistán iraquí y en el yacimiento de gas Tamar, que se encuentra situado en el mar Mediterráneo frente a la costa de Israel.

Sheinbaum protege

#MañaneraDelPueblo

🚨 EL PUEBLO ESTÁ BLINDADO ante la subida de precio del petróleo por la guerra



Tranquiliza nuestra PresidentA @Claudiashein a todos y comenta que si sube el precio entrará el esquema de compensación por impuesto para no subir el precio de la gasolina y no… pic.twitter.com/FDZnHtFBOo — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) March 3, 2026

Para mitigar el impacto del conflicto en el Medio Oriente sobre los bolsillos de los mexicanos, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha recurrido principalmente a dos herramientas fiscales y de control directo:

Esto es, el aumento del estímulo fiscal a la gasolina. El Gobierno Federal absorbe una parte del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para que el consumidor no pague el total del impuesto.

«Entonces, si subiera además el petróleo, que llegara a impactar en el precio de la gasolina o el diésel, entra el esquema de compensación por impuesto. Entonces, para que no suba y no afecte a las familias mexicanas”, explicó la presidenta Sheinbaum.

“Hay un esquema que hizo el presidente López Obrador en el 2022 con la guerra en Ucrania.

«Cuando subieron los precios, se compensó con el impuesto, con el IEPS, para que no subiera la gasolina a la gente. Y ese quedó ya establecido.

Cuando el precio internacional del petróleo sube, la Secretaría de Hacienda aumenta el estímulo (haciendo que el usuario pague menos impuesto), evitando que el precio en la bomba suba de forma abrupta.

A través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), se mantiene el esquema de precios máximos para el gas doméstico.

Este mecanismo impide que las empresas distribuidoras suban los precios a su antojo basándose en la especulación internacional, fijando un tope semanal que deben respetar en todo el país.

Colchón

LIBERTAD CON OLOR A CRUDO



¿De verdad alguien cree que EE.UU. bombardea Irán por democracia?



Irán produce el 5,2% del petróleo mundial y el 5,1% del gas y controla el estrecho de Ormuz, arteria energética del planeta. Washington, mientras tanto, enfrenta el declive del fracking… pic.twitter.com/y5LYb8qCiK — Spanish Revolution (@Spanish_Revo) March 3, 2026

Aunque el aumento del petróleo encarece la gasolina que México importa, también genera ingresos extra por la venta del crudo mexicano (la Mezcla Mexicana que superó los $70 USD).

El gobierno utiliza estos excedentes para compensar lo que deja de recaudar en impuestos (IEPS), manteniendo así un equilibrio financiero sin subir los precios internos.

Sheinbaum ha dado continuidad a la estrategia de Gas Bienestar, que busca ofrecer cilindros a precios por debajo del mercado en zonas populares.

Esto es, funcionando como una competencia directa que presiona a los privados a no elevar excesivamente sus costos.