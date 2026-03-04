Día Internacional de la Vida Silvestre

Más de 40 mil especies protegidas. 52 años de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

Regeneración, 3 de marzo 2026– Este día, establecido por la Asamblea General de la ONU en 2013, tiene como objetivo honrar la diversidad de especies de plantas y animales, al mismo tiempo que se busca crear conciencia sobre la necesidad urgente de protegerlas.

CITES

El 3 de marzo recuerda la aprobación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Este acuerdo fue firmado en 1973 en Washington D. C. y está en vigor desde 1975. Es uno de los tratados multilaterales más influyentes en conservación.

La CITES es un pacto internacional acordado entre países.

Su finalidad es clara: asegurar que el comercio internacional de ejemplares de fauna y flora silvestres no ponga en peligro la supervivencia de las especies.

Regulación

Este tratado nació en un contexto en el que se comenzaba a discutir la regulación del comercio de vida silvestre.

En 1963, en una reunión de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se plantearon las primeras ideas.

Diez años más tarde, en Washington, 80 naciones firmaron el documento final.

Actualmente, la CITES cuenta con 183 países miembros y regula el comercio de más de 40 mil especies de plantas y animales.

Esta cifra es mayor a las 37 mil reportadas al inicio, lo que muestra su permanente actualización.

Categorías

Las especies que protege la CITES se dividen en tres categorías, dependiendo de su nivel de amenaza:

Apéndice I: Incluye las especies más en riesgo, como los tigres, gorilas y tortugas marinas.

Su comercio internacional está totalmente prohibido, salvo excepciones para investigaciones científicas.

Apéndice II: Agrupa a especies que aún no están en peligro de extinción, pero podrían estarlo si no se regula el comercio.

Esto incluye corales, lobos marinos y algunas orquídeas. También incluye especies “similares” para facilitar su control.

Amenazas

El Día Internacional de la Vida Silvestre busca destacar las amenazas: la delincuencia ambiental, la destrucción de hábitats y la sobreexplotación.

Aunque muchas especies no estén en peligro actualmente, la única manera de que permanezcan así en el futuro es regulando su comercio.

Como indica la ONU, la CITES sigue siendo una de las más importantes herramientas globales para la conservación de la biodiversidad.