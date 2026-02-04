En Ensenada el Centro de Control de Tráfico Marítimo

Sheinbaum inauguró la torre de control marítimo en Ensenada. Esta obra busca mejorar la seguridad y logística del Pacífico

Regeneración, 4 de febrero de 2026.– El Gobierno de México inauguró el nuevo Centro de Control de Tráfico Marítimo en Ensenada, Baja California.

Esta obra forma parte de un ambicioso plan de modernización de la infraestructura portuaria nacional. La Secretaría de Marina impulsó este proyecto para elevar los niveles de seguridad en la región.

El centro busca ordenar el flujo de barcos en el Pacífico. También pretende reducir riesgos de accidentes y eliminar puntos ciegos.

La infraestructura generará beneficios directos en las actividades logísticas y comerciales locales. El desarrollo económico regional se verá fortalecido con esta nueva operación tecnológica.

En Ensenada, Baja California, inauguramos el Centro de Control de Tráfico Marítimo de la Secretaría de Marina.



Sin duda, las Fuerzas Armadas son únicas y orgullo de nuestra nación. pic.twitter.com/FabL11AGnB — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 31, 2026

Características de la torre de control

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia de apertura oficial. Estuvo acompañada por el secretario de Marina y la gobernadora de Baja California.

La torre mide 47 metros de altura total. Este edificio es actualmente el más alto y equipado en México y Latinoamérica.

Cuenta con sistemas de comunicación de última generación para la vigilancia constante. Sus herramientas tecnológicas permiten un monitoreo preciso de cada embarcación.

La empresa PEGSA Construcciones, de Grupo Duxon, ejecutó la construcción de la obra. El diseño se basó en ingeniería de precisión y rigor técnico avanzado.

Impacto en la soberanía y economía

Este proyecto redefine la infraestructura marítima del país de manera significativa. La torre representa un pilar fundamental para la seguridad nacional.

También fortalece la soberanía dentro de las aguas territoriales mexicanas. México se posiciona ahora como un referente continental en tecnología de control marítimo.

La optimización del comercio internacional es uno de los objetivos principales. El puerto de Ensenada funcionará con mayor eficiencia operativa desde ahora.

Con el compromiso de fortalecer la seguridad marítima y portuaria, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del Centro de Control de Tráfico Marítimo en Ensenada, Baja California, una instalación estratégica que permitirá monitorear, coordinar y regular de manera más… pic.twitter.com/xapKEayiE9 — SEMAR México (@SEMAR_mx) January 31, 2026

Esta vanguardia tecnológica atraerá nuevas inversiones al sector logístico del estado. El liderazgo del arquitecto Omar Anitúa Valdovinos fue clave para el desarrollo del plan.

La obra es mucho más que simple concreto y acero estructural. Es un motor de desarrollo que optimiza la logística internacional mexicana.

Estrena #Ensenada potentes ojos sobre el Pacifico Mexicano.

La presidenta @Claudiashein inauguró el pasado fin de semana el Centro de Control de Tráfico Marítimo del Puerto de Ensenada, #BC pic.twitter.com/ja917RlsDj — Ernesto Méndez (@ernesto_mendez) February 4, 2026

El esfuerzo coordinado entre autoridades y empresas privadas permitió este logro histórico. Ensenada refuerza su posición como un punto estratégico para el comercio mundial.