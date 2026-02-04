Pemex: continuidad de exportaciones petroleras a Cuba

Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex, ratificó que el contrato de exportación con Cuba sigue vigente

Regeneración, 4 de febrero de 2026.– Petróleos Mexicanos mantendrá vigente su contrato de exportación de crudo hacia Cuba. El director general, Víctor Rodríguez Padilla, confirmó esta decisión durante la conferencia matutina presidencial.

Este acuerdo comercial opera formalmente desde el año 2023. El funcionario definió el pacto como un contrato comercial normal. Pemex sostiene relaciones similares con diversas naciones del mundo. Las ventas a la isla representan una proporción mínima de la operación total.

Las cifras de exportación hacia Cuba son reducidas frente al volumen general. Durante el año pasado, el crudo enviado representó menos del uno por ciento de la producción total. En el sector de refinados, la cifra es todavía más baja.

Las ventas apenas alcanzaron el 0.1 por ciento del total comercializado. Rodríguez Padilla calificó estos volúmenes como cantidades muy pequeñas. La empresa prioriza actualmente el abastecimiento del sistema de refinación interno.

#MañaneraDelPueblo

🚨 Se Cae la Mentira de la Fachiza Vendepatrias que juraba que México le regala el petróleo a Cuba



"SOLO SE TIENE UN CONTRATO CON CUBA Y NOS PAGAN POR EL PETRÓLEO"



Se afirma que el monto el año pasado fue de 496 MDD y que han sido muy formales CON SUS… pic.twitter.com/H9MXIZ3ymz — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) February 4, 2026

Motivaciones detrás del suministro energético

El gobierno fundamenta este apoyo en estrictas razones humanitarias y objetivos comerciales. El contrato se mantiene abierto para responder a las necesidades urgentes de la isla. Los envíos dependen directamente de la disponibilidad de crudo mexicano.

Actualmente, México procesa gran parte de su petróleo en refinerías propias. Esto genera un mayor valor agregado para los combustibles nacionales.

La producción se ha estabilizado en 1.8 millones de barriles diarios aproximadamente. Por ello, el margen disponible para cualquier exportación es limitado actualmente.

Contexto económico y cifras del intercambio

El monto total vendido a Cuba superó los 400 millones de dólares el año pasado. En 2023, las transacciones sumaron cerca de 367 millones de dólares.

No se observan variaciones significativas en los montos anuales recientes. Cuba atraviesa una crisis económica profunda debido a factores internos y externos.

La situación energética en la isla es crítica por la falta de suministros. México busca mantener la estabilidad de este contrato vigente. Las autoridades mexicanas no han revelado los mecanismos específicos de pago.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informa que México enviará ayuda humanitaria a Cuba y se hacen gestiones diplomáticas para enviar petróleo. El nivel de soberanía de un país se mide sobre no tener miedo a las amenazas y sanciones del imperio. ¡Bravo México!pic.twitter.com/y9zREKHVBN — Aníbal Garzón 🌎 (@AnibalGarzon) February 1, 2026

Presiones internacionales sobre el suministro

Recientemente, el gobierno de Estados Unidos emitió declaraciones sobre este intercambio. Donald Trump afirmó que México detendría el envío de crudo a Cuba. Sin embargo, la dirección de Pemex reiteró la continuidad del negocio regular.

La caída del suministro venezolano ha agravado la situación en el Caribe. Cuba depende de aliados estratégicos para sostener su red eléctrica.

Pemex continuará operando bajo las condiciones establecidas en su planeación comercial. La soberanía energética y el apoyo humanitario guían esta política exterior.