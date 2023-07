Estudiante de Conalep gana premio internacional por crear asistente médico virtual

La joven logró ganar el National Student Prize 2023 con el proyecto Ixtlilton y superó a más de 1400 estudiantes de niveles medio superior y superior.

Regeneración Mx, 3 julio 2023. Ángela Elena Olazarán Laureano, es una estudiante de cuarto semestre del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Conalep, No. 244 “Manuel Maples Arce”, ubicado en Papantla, Veracruz, que obtuvo el primer lugar del National Student Prize 2023.

Ángela Elena, quien estudia la carreta de Profesional Técnico Bachiller en Informática, presentó el proyecto Ixtlilton, que es un asistente médico a distancia con inteligencia artificial que en concreto, ofrece diagnóstico clínico con base en la sintomatología que comunique el paciente.

El proyecto Ixtlilton logró ganar el premio internacional por que su proyecto está desarrollado con la metodología STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), es decir, un método que se enfoca en la resolución de problemas a partir de identificar necesidades.

Específicamente, el asistente médico a distancia, Ixtlilton, puede diagnosticar en español o Tutunakú que es la lengua perteneciente a las comunidades de Papantla.

Con el galardón que le otorgó el National Student Prize 2023 también se hizo acreedora una beca para Educación Superior y un premio económico que tiene como objetivo visibilizar y reconocer sus aportaciones en la comunidad STEM.

#SEPReconoce a la estudiante Ángela Olazarán Laureano del @CONALEP_Mex plantel Papantla, Veracruz, por ganar el 1er lugar del National Student Prize 2023, con el proyecto Ixtlilton, asistente médico a distancia con inteligencia artificial.



Conoce más 👉🏼🔗https://t.co/k0yhXyCQu0 pic.twitter.com/jJ559I9SdD — SEP México (@SEP_mx) July 2, 2023

Ganadora del National Student Prize 2023 una alumna de excelencia

Cabe destacar que este no es el único ni el primer logro de Ángela a nivel académico, pues a su corta edad se ha destacado desde hace algunos años en competencias de robótica y tecnológicas.

Actualmente, es embajadora de Co Spaces Edu for Microsoft, dentro del programa Ambassador Student, que es una plataforma para crear experiencias de realidad virtual orientada en la educación.

Además de ser bicampeona nacional de Robótica, medalla de plata en la Olimpiada Veracruzana de Informática 2022 y ganadora del tercer lugar del Programa Tayni, donde también participó con el proyecto Ixtlilton.