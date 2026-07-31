Gaza: Hamás Pacta Hoja de Ruta con la Junta de Paz

Hamás y facciones palestinas acordaron una hoja de ruta con la Junta de Paz para guardar su armamento y exigir la retirada de Israel

Regeneración, 31 de julio de 2026.– Hamás y diversas facciones palestinas alcanzaron un acuerdo histórico con la Junta de Paz.

El documento establece un plan detallado para el inventario y almacenamiento del armamento.

Por su parte, el mandatario Donald Trump calificó el avance como un paso monumental hacia la seguridad.

La estrategia proyecta que un Comité Nacional tecnócrata asuma el control logístico del material.

Asimismo, Nickolay Mladenov advirtió que “la retirada debe avanzar al mismo ritmo que el desarme”.

Sin embargo, el ministro israelí Itamar Ben Gvir tildó el pacto de «inaceptable» ante los medios de comunicación internacionales.

El funcionario ultraderechista consideró que detener las acciones bélicas “equivale a aceptar que Hamás prepare la próxima masacre”.

En contraste, los representantes palestinos aclararon que el proceso no contempla una entrega de equipo al enemigo.

Las autoridades mediadoras internacionales continuarán supervisando el cumplimiento de cada fase acordada.

Condiciones palestinas y el esquema de almacenamiento de armamento

Por su parte, la delegación negociadora fijó las condiciones indispensables para aplicar el tratado.

El representante Ghazi Hamad afirmó que la milicia “no entregará sus armas a Israel” bajo ninguna circunstancia.

La dirigencia insurgente condiciona la entrega al retiro total de las fuerzas militares.

De igual forma, el grupo exige garantías reales para iniciar la reconstrucción integral del enclave. El negociador reiteró que realizan “concesiones por el bien de nuestro pueblo”.

En consecuencia, el proceso comenzará con la desactivación progresiva del armamento pesado.

Un organismo de verificación internacional supervisará las labores operativas del Comité Nacional.

Paralelamente, una Fuerza Internacional de Estabilización apoyará a las nuevas brigadas policiales.

Esta estructura multilateral busca garantizar la estabilidad urbana durante la salida de las tropas.

No obstante, algunas facciones aliadas mantuvieron reservas sobre la redacción final.

Retiros militares y expectativas de la población civil

De igual manera, el pacto contempla plazos estrictos para definir el calendario operativo.

Las partes negociadoras dispondrán de catorce días para preparar el mapa de ruta definitivo.

La iniciativa busca poner fin a la ofensiva que deja más de 73 mil fallecidos.

Mientras tanto, los habitantes locales expresaron sentimientos encontrados de esperanza y desconfianza.

Un sector de la población exige que ningún grupo armado mantenga el control.

Finalmente, la efectividad del acuerdo dependerá de superar la presión financiera y política.

Analistas militares precisaron que el concepto aplicado implica resguardo y no rendición.

Los mediadores diplomáticos de Egipto, Qatar y Turquía mantendrán reuniones en la ciudad de Cairo.

La comunidad internacional vigilará estrechamente el cumplimiento recíproco de las obligaciones.

El éxito del proceso determinará el futuro de la gobernanza palestina.