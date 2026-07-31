Sheinbaum Destaca Solidaridad de México en Apoyo a Canadá

La Presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó la fraternidad internacional de México tras el agradecimiento de Ontario por el envío de brigadistas

Regeneración, 31 de julio de 2026.– La Presidenta de México destacó la vocación fraterna de la nación ante emergencias internacionales y desastres naturales.

El primer ministro de Ontario agradeció públicamente el envío de 100 bomberos mexicanos a territorio canadiense.

La mandataria celebró el cambio de postura diplomática y enfatizó que “que sea la solidaridad lo que siempre refleje a nuestro país”.

Este reconocimiento internacional fortalece la posición estratégica de México en toda la región norteamericana.

Por su parte, la jefa del Ejecutivo federal recordó misiones de auxilio en Estados Unidos durante emergencias climáticas pasadas.

La Comisión Nacional Forestal y el Ejército Mexicano combatieron incendios forestales severos en California.

De igual forma, personal del estado de Coahuila brindó apoyo directo por inundaciones en el estado de Texas.

De este modo, la administración federal consolida un modelo de cooperación humanitaria sin fronteras.

Asistencia humanitaria frente a emergencias en América Latina

Asimismo, el Gobierno de México desplegó misiones de apoyo tras el sismo registrado en la República de Venezuela.

Instituciones de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina coordinaron el envío de ayuda humanitaria.

Durante la conferencia de prensa, la mandataria consultó al titular de la Marina sobre el traslado de suministros médicos.

En el intercambio, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles reportó: “dos barcos más” zarpando hacia la nación sudamericana.

En consecuencia, las Fuerzas Armadas continúan movilizando embarcaciones con insumos para la población afectada.

La Presidenta ratificó que el apoyo gubernamental debe mantener un carácter solidario constante.

Sheinbaum Pardo sostuvo firmemente que “la fraternidad que sea siempre el sello de México” a nivel global.

Las autoridades federales reiteraron su disposición de brindar ayuda activa a cualquier pueblo sufrida.

«En nombre del pueblo de Ontario, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al gobierno de México por el envío de 100 bomberos para apoyar a nuestra provincia durante esta desafiante temporada de incendios forestales.» «Ahora es el momento de trabajar juntos para invertir en la seguridad compartida y el crecimiento económico de los tres países. Al fortalecer nuestra cooperación, podemos proteger a los trabajadores y a las familias, redoblar nuestras ventajas competitivas y seguir garantizando que Norteamérica sea el mejor lugar del mundo para vivir, trabajar y hacer negocios.»

Principios rectores de la política exterior mexicana

De igual manera, la administración federal prioriza la fraternidad universal sobre alianzas estrictamente comerciales o financieras.

La Jefa del Ejecutivo puntualizó que “México es solidario con todos los países del mundo” ante momentos críticos.

Esta visión gubernamental sitúa la empatía social como eje fundamental de la diplomacia mexicana contemporánea.

Las acciones de rescate demuestran la alta capacidad técnica de los brigadistas nacionales en el extranjero.

Finalmente, el Gabinete Federal reafirma que la asistencia humanitaria respeta plenamente la soberanía de cada nación atendida.

La cooperación internacional activa genera lazos de confianza recíproca entre gobiernos de diversos continentes.

Con estas intervenciones, México consolida su reputación histórica de ayuda al prójimo ante desastres de gran magnitud.

El Gobierno de la República continuará atendiendo llamados de emergencia internacional cuando sea requerido.