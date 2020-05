Grandes medios mundiales están tomados por grandes corporaciones

AMLO: Con toda franqueza, decadencia neoliberal incluye falta del imperativo ético en el ejercicio del periodismo. Ataques a México, injustificados

Regeneración, 18 de mayo del 2020. AMLO dijo que la prensa internacional, o grandes medios, se encuentran copados por los intereses de grandes trasnacionales. Subrayó que ética dentro del periodismo está en crisis por modelo neoliberal

AMLO se refirió a los conservadores que acuden a periódicos de otras partes del mundo, y les publican, esto porque en México ya nadie les cree.

(Conservadores) «Sacan una campaña estos privilegiados, de desprestigio a nuestro gobierno. Ya como no les da el desinformar en la prensa de México, ahora han acudido a los periódicos de otras partes del mundo».

Incluso citó: al Wall Street Journal, el New York Times, el Washington Post, el Financial Times, El País.

¿Cuál es la característica de esos periódicos?

Hablando con franqueza, pues que están también tomados por las grandes corporaciones internacionales, económicas y financieras, sentenció el presidente de México.

-«Es una decadencia también expresada en los medios de comunicación del mundo», puntualizó.

Revisar política económica y mediática

Así como necesitamos revisar la política económica que se ha aplicado, el fracaso del modelo neoliberal y optar por algo del todo nuevo…

(…), así también hay que hacer una revisión profunda sobre el papel de los medios de información», declaró

AMLO se pronunció «sobre todo imprimirles -ese es mi punto de vista muy respetuoso- ética».

En ese momento fue que declaró rotundo: «Hace falta imperativo ético en el ejercicio del periodismo».

Lamentable para la democracia

AMLO relató algunas de las características sustanciales dentro de la democracia norteamericana.

Subrayó que existe elección e independencia de jueces, sin embargo los medios de comunicación, el 4o poder, no son democráticos

Es muy lamentable que en Estados Unidos, que tenían históricamente desde la fundación de esa gran nación con principios democráticos como los describe Tocqueville, dos cimientos importantísimos:

Uno, era su poder judicial independiente, lo siguen manteniendo, incluso siguen hasta eligiendo a sus jueces, el pueblo elige a sus jueces y apego a la legalidad.

Los rebeldes se refugiaban en el norte: Hidalgo, Magón, Madero…

Al respecto dijo que por ello no es casual que todos los opositores mexicanos en la historia decidían irse a Estados Unidos.

En ese sentid recordó que a Hidalgo lo detienen en Coahuila y lo llevan preso y lo asesinan, lo fusilan en Chihuahua, porque iban al norte.

Por su parte Juárez estuvo allá en Chihuahua, en Paso del Norte, lo que es ahora Ciudad Juárez, como dos años en el norte.

En el caso de los Flores Magón, cuando la Revolución, allá hacían el periodismo; Madero lanza el Plan de San Luis para derrocar a Porfirio Díaz en EU, en S. Antonio, Texas.

¿Por qué se iban allá?

Porque allá, si los detenían, los llevaban a un juzgado y los encarcelaban, como fue el caso de los hermanos Flores Magón.

Recordó el caso de sobre todo de Ricardo Flores Magón, en la cárcel, un hombre extraordinario, por sus convicciones.

-«…, ahí murió, unos dicen, de acuerdo al dictamen, al diagnóstico, que por un infarto, otros no creen esa versión y se habla de que fue ahorcado, estrangulado en su celda»,

Pero con todo los metían a la cárcel – reflexionó-y acotó: «acá al opositor le aplicaban la ley fuga, era el ‘mátalos en caliente’…»

¿Qué tenía Estados Unidos en ese entonces y sigue conservando?

-«Sus instituciones judiciales, independientes»- respondió el presidente de México.

Y lo otro que era importantísimo, su prensa independiente, libre, subrayó.

Reflexionó que eso se ha ido perdiendo porque se ha convertido su prensa en defensora de intereses de grupos.

-«(…), y la prensa, en cualquier parte del mundo debe ser independiente, alejada del poder económico, del poder político y cercana siempre a los ciudadanos, al pueblo, a la verdad»: AMLO.

En el caso de El País, de España, era el periódico, y sigue siendo, que defendía a las empresas españolas que hacían negocios en México.

Explico: por eso «un día sí y el otro también nos cuestiona», refirió.

No son objetivos ni profesionales, mucho menos de izquierda

AMLO finalmente reflexiono que cada vez son menos los que creen en que dichos medios son profesionales.

«…, Y todavía hay quienes piensan -no muchos y cada vez menos- que son objetivos, profesionales, incluso de izquierda o progresista. Nada de eso».

2023 refinación del 100%, bajará gasolina , en tanto NO habrá gasolinazos

Inversión de 20 mil millones de pesos para refinar todo el petróleo: «entonces sí bajará el precio» de gasolinas. En tanto como hasta ahora, estabilidad

Regeneración, 18 de mayo del 2020. El presidente AMLO aseguró que en México no habrá gasolinazos y que serán en 2023 que se consolide la refinación de todo el petróleo que se produce en México. Cuando eso ocurra, en serio bajará el precio de las gasolinas.

Y es que AMLO dijo que con la inversión de 20 mil millones de pesos en las 6 refinerías, para 2023 México dejará de comprar gasolinas.

Sobre todo el presidente subrayó que en tanto se realiza el proceso de recuperación de la capacidad de refinación del país, no habrá gasolinazos.

Además remarcó -una vez más- que el objetivo es la autosuficiencia en 2023, esto es en la capacidad de refinación de petrolíferos.

-“Eso lo vamos logar en el 2023 porque vamos a aumentar la capacidad de las actuales refinerías, estamos invirtiendo en eso más de 20 mil millones de pesos; vamos a terminar la refinería a de Dos Bocas…»

Entonces si vamos a bajar el precio

“Mientras no procesemos todo nuestro petróleo crudo, mientras no se refine en México el petróleo crudo, el precio no va a aumentar…»

«…, no va a haber gasolinazos -como no ha habido y una vez procesando nuestra materia prima vamos a bajar el precio de gasolinas, así de claro”.

«…, vamos a terminar la refinería a de Dos Bocas y vamos a tener la capacidad para producir todas nuestras gasolinas, y entonces sí, vamos a bajar el precio», insistió AMLO.

Intereses privados conspiraban para destruir Pemex y CFE: AMLO

AMLo defenderá el interés de los mexicanos en la producción de energías. Privados «se habían apoderado del sector energético». La Patria se defiende

Regeneración, 18 de mayo del 2020. Andrés Manuel, el presidente de México dijo que defenderá la producción de energéticos del país, consideró que si particulares quieren ampararse, están en su derecho

Privados se apoderan

AMLO aseguró que la iniciativa privada «se había apoderado del sector energético, en particular de la industria petrolera conspirando para destruir a petróleos mexicanos -Pemex – y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En torno al anuncio de que empresas privadas se amparen contra nuevas medidas regulatorias de la energía, el presidente consideró que están en todo su derecho.

Sobre la batalla legal de las empresas privadas contra el plan energético, el presidente

expresó que «están en su derecho de hacer lo que crean correcto, el Gobierno de México

defenderá la industria eléctrica».

Conspiraban para destruir a Pemex y a la CFE

AMLO detalló que en las anteriores administraciones neoliberales se entregaron contratos leoninos».

-«…, e incluso, un ex presidente fue contratado por una de las empresas extranjeras beneficiadas», esto en referencia a Ernesto Zedillo y los ferrocarriles.

AMLO denunció que se apoderaron del sector energético y querían destruir Pemex

“Se había apoderado del sector energético y estaban conspirando para destruir a Pemex y a la CFE», – aseveró.

No obstante subrayó que hay evidencias de su dicho: «…, hay constancia de lo que estoy diciendo».

Entonces puntualizó «se entregaron contratos en el caso de Pemex, se dejó de invertir para que se dejara de producir petróleo».

Además «se entregaron estos contratos a particulares con la llamada reforma energética, dijeron que esos contratos iba suponer mayor producción y más beneficios”.

Poner orden

El presidente indicó que es hora de poner orden y que no se siga consumando el saqueo:

«Necesitamos también poner orden y que ya no se siga consumando el saqueo del periodo neoliberal«.

«…, están en todo su derecho de acudir a los tribunales como también nosotros tenemos el derecho de hacerlo en el marco de la legalidad vigente»

«…«y en defensa de los intereses de los mexicanos».

Por iniciarse Tren Maya, serán de 80 mil a 100 mil empleos: AMLO

AMLO subrayó que se trata de mil 500 kilómetros entre Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, listos tres contratos para los tres primeros tramos

Regeneración, 18 de mayo del 2020. AMLO anunció durante la conferencia Mañanera que están por iniciarse los trabajos del tren Maya, que dará entre 80 mil y 100 mil empleos.

Al iniciar la conferencia de prensa Mañanera AMLO dijo que están ´por iniciar los trabajos de la construcción del Tren Maya.

Detalló que las labores se realizarán en mil 500 kilómetros entre Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En términos generales el presidente estimó que dichas obras podrían generar entre entre 80 y 100 mil empleos.