Plan para Rescatar la Ciudad Lacustre hacia 2045

La SECTEI y el IPN impulsan un modelo de gestión integral para resolver la crisis de agua en la CDMX mediante captación pluvial y tecnología

Regeneración, 26 de febrero de 2026.– La SECTEI y el IPN presentaron el taller «Ciudad Lacustre». Buscan crear un modelo de gestión integral del agua. El objetivo es resolver la crisis hídrica actual. Participaron comunidades, académicos y el gobierno local.

El doctor Pedro Moctezuma Barragán inauguró el evento. Él es el titular de la SECTEI capitalina. «Pensar a 20 años nos da la posibilidad de mirar alto», afirmó. Pidió recuperar la identidad lacustre ante el cambio climático.

Moctezuma Barragán destacó la importancia de la cuenca. «Esta cuenca endorreica maravillosa reclama sus espacios», señaló el secretario. Exhortó a los asistentes a ser audaces en sus propuestas. El plan busca beneficiar a las futuras generaciones directamente.

La sede fue la Escuela Superior de Ingeniería (ESIA). Este taller forma parte del Plan General de Desarrollo. Busca fortalecer la cooperación entre la academia y sociedad. Se proyecta una ciudad más justa hacia el 2045.

Justicia social y visión metropolitana

Adrián Orozco Hernández participó en el diálogo hídrico. Él dirige el Ordenamiento Territorial en el IPDP. «El Plan General de Desarrollo busca un retorno a lo público», explicó. La planeación ahora prioriza un urbanismo con justicia social.

La Ciudad de México requiere una dimensión metropolitana. Orozco resaltó el flujo compartido con el Estado de México. Ya no se puede pensar la ciudad de forma aislada. Los recursos y la población están íntimamente vinculados hoy.

Estrategias para la cosecha de lluvia

Las mesas de trabajo presentaron conclusiones estratégicas muy claras. Propusieron que la cosecha de lluvia sea un programa continuo. La captación pluvial debe extenderse a todos los mercados. Es vital aprovechar cada gota en la temporada de lluvias.

Sugieren despavimentar la ciudad con materiales permeables nuevos. Esto permitiría la recarga natural de los acuíferos locales. Los corredores ecológicos deben fortalecerse en toda la capital. La restauración de cuerpos de agua es una prioridad urgente.

El suelo de conservación representa el 60 por ciento del territorio. Este espacio es vital para los servicios ambientales básicos. Debemos proteger estas zonas con acciones comunitarias concretas. La biodiversidad depende directamente de la humedad del suelo.

La academia aporta diagnósticos cualitativos para la infraestructura. Se busca reemplazar los viejos modelos por sistemas inteligentes. La resiliencia territorial es la meta para el año 2045. El conocimiento técnico guiará las inversiones en obra pública.

Rescate de Xochimilco y Tláhuac

La zona de chinampas requiere atención inmediata y especializada. Plantean garantizar agua tratada de calidad en Xochimilco. Tláhuac también se beneficiará con estos nuevos esquemas hídricos. La producción agrícola local depende de la limpieza del agua.

La SECTEI dará seguimiento puntual a todas las propuestas. Integrarán las conclusiones en el diseño de políticas públicas. El derecho humano al agua es el eje rector hoy. La ciencia y la tecnología están al servicio del pueblo.

Innovación y compromiso institucional

El IPN aporta su capacidad técnica en ingeniería hidráulica. Sus expertos proponen innovaciones para la infiltración del agua. La recarga de los mantos es vital para evitar hundimientos. Cada mesa de trabajo entregó soluciones basadas en evidencia.

Se busca una transformación que trascienda los periodos gubernamentales. «Lograr una transformación que beneficie a las generaciones», pidió Moctezuma. La consulta pública garantiza que las voces sean escuchadas. La administración pública trabaja de la mano con expertos.